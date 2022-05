Stranger Things est revenu sur Netflix et voici comment les fans ont réagi à la première

Netflix

Tome 1 de la quatrième saison de choses étranges Il est maintenant disponible sur Netflix et c’est ainsi que les fans ont réagi à son retour. Découvrez les meilleurs mèmes !

©NetflixMillie Bobby Brown

Ce furent trois longues et fastidieuses années d’attente pour les fans de choses étranges, mais il y a quelques heures à peine, cette attente était terminée. Oui! Tome 1 de la quatrième saison de La série est maintenant disponible sur Netflix. Avec sept nouveaux épisodes, le bande créée par les frères Duffer est revenu en proie à plus d’action, d’adrénaline et de suspense. Bien sûr, il présentait également les membres les plus importants de la distribution originale.

C’est-à-dire l’arrivée de choses étranges Netflix avec sa quatrième saison a une fois de plus fait sensation. C’est parce que les fans ont attendu plus longtemps que prévu pour revoir la fiction, mais maintenant elle est de retour. Mais, comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle édition ne s’arrête pas là, mais le 1er juillet, elle présentera les épisodes restants.

Il faut tout de même noter qu’en tome 2 de la quatrième saison, choses étranges ne sortira que deux épisodes. C’est-à-dire que l’édition nouvellement publiée compte un total de neuf chapitres qui laisseront la place au cinquième et dernier lot d’épisodes, qui n’ont pas encore de date de sortie. En revanche, il faut aussi rappeler que ce qui reste à voir de cette saison durera deux heures au total, ce qui implique 1 heure par chapitre.

Cependant, la réalité est que pour l’instant, l’accent est mis sur le lot qui vient de sortir. Pour les acteurs comme pour les fans, le fait que choses étranges sont retournés à Netflix c’est quelque chose d’unique. D’ailleurs, pour la même raison, les followers de la série n’ont pas hésité à réagir à l’avant-première sur les réseaux sociaux à l’aide de memes ! Voir le meilleur.

+ Les meilleurs mèmes pour la première de Stranger Things :

