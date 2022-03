Stranger Things : en quelle année se déroule la quatrième saison ?

NETFLIX

Netflix a donné quelques indices sur la chronologie de la série avec Millie Bobby Brown. Sachez combien s’est écoulé entre chacune des livraisons !

©NetflixStranger Things revient en streaming le 27 mai.

Pour 2016, Netflix Il s’imposait comme le géant du streaming et son contenu original impliquait une grande impulsion pour y parvenir. choses étranges était le parfait exemple : depuis sa première, des millions d’utilisateurs ont apprécié ses épisodes et continuent maintenant d’attendre avec impatience le quatrième saison. Mais même si le temps s’est écoulé entre la première originale et la sortie de cet épisode, il n’a peut-être pas assez progressé dans l’histoire.

La fiction, créée par Matt et Ross Duffer, est venu avec une prémisse claire : un garçon disparaît et sa mère, ses amis et le chef de la police de sa ville doivent faire face à des forces terrifiantes pour le ramener. L’un des grands attraits de la production était justement sa mise en scène. L’histoire se déroule dans une ville appelée faucons dans l’Indiana pour le années 1980. Quand aura lieu la saison 4 ?

Netflix a fourni de nouvelles données sur choses étranges et a laissé un synopsis officiel qui pourrait clarifier les choses. « six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté la terreur et la destruction à Hawkins. Aux prises avec les retombées, notre groupe d’amis se sépare pour la première fois, et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses.», prie-t-il. Et il ajoute : « Dans ce moment des plus vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle horrifiante surgit, présentant un mystère terrifiant qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.”.

Il convient de rappeler que la troisième tranche a eu lieu pour les célébrations de la 4 juillet 1985. Compte tenu de la période de mois indiquée par l’avance du N rouge, cet acompte sera début 1986. Ce détail n’est pas des moindres : entre les saisons 1 et 2 une année s’était écoulée, tandis que 2 et 3 étaient séparées de 9 mois. De cette façon, c’est la plus courte période de temps entre les saisons de l’histoire de la série.

Pourquoi ces données pourraient-elles être cruciales ? Il est bien connu que la série est chargée de références à l’époque, notamment sa musique et sa culture. Et l’année 1986 a vu des événements notables tels que la accident nucléaire à Tchernobyl. Bien que nous ne sachions pas si cela apparaîtra à l’écran, son créateur Ross Duffer a assuré : « Je suis constamment impressionné par la ruse des fans et la rapidité avec laquelle ils peuvent assembler quelque chose avec très peu d’informations.”. Il ne reste plus qu’à attendre 27 mai!

