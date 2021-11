« Stranger Things » dévoile un nouveau trailer pour sa quatrième saison

MAX COSTUME / STRANGER THINGS / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE / BOITE ABIMEE

Max est un des nouveaux personnages de la saison 2 de Stranger Things. Lucas et Dustin sont particulièrement impressionnés par ses scores à la borne d'arcade et vont tout faire pour qu'elle rejoigne leur groupe. Funko l'a ici représentée avec le costume du tueur en série Mike Myers qu'elle porte pour Halloween : un bleu de travail, un masque de hockey et ses cheveux roux dépassant en dessous. Une figurine très réussie à assortir à celles des garçons en Ghostbusters. BOITE ABIMÉE