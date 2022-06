Stranger Things : de nouveaux détails sur le spin-off de la série avant la fin de la saison 4

Netflix

Quelques jours après la réalisation du quatrième volet, les responsables de Stranger Things ont évoqué le spin-off de la série et de quoi il pourrait s’agir. C’est ce qu’ils ont dit !

©NetflixStranger Things : de nouveaux détails sur le spin-off de la série avant la fin de la saison 4.

choses étranges approche de la fin de sa saison 4 avec la première du volume 2 sur le service de streaming Netflix et les attentes des fans sont de plus en plus élevées. Après sept épisodes, les deux suivants seront disponibles à partir de ce vendredi 1er juillet. Avant le lancement, ses créateurs ont parlé de l’avenir de la série, mais aussi ils ont fait référence au futur spin-off sur lequel ils travaillent.

La production prépare le lancement des deux derniers chapitres sur la plateforme, qui se poursuivra avec ce qui a été vu le 27 mai. Suite aux événements de la bataille de Starcourt, la ville de Hawkins est à nouveau menacée par un méchant surnaturel nommé voisinequi a un passé révélateur pour le public lié à soulever et le reste de ses amis.

+De nouveaux détails sur le spin-off de Stranger Things

Comme il s’agit de l’une des émissions de streaming les plus populaires, il est difficile de s’en débarrasser complètement, donc ses prochaines étapes sont généralement la création de spin-offs qui continuent avec une partie de l’intrigue. Dans ce cas, les frères Matt et Ross Duffer parlé dans une interview pour Rencontre des showrunners avec Kate Authur de Variété présenté par FX, où ils ont précisé : « Il y a encore tellement d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things, de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus ».

Bien qu’il s’agisse d’une affaire qu’ils veulent garder secrète, l’acteur finn loup-garoul’interprète de Mike, a découvert le plan des frères Duffer pour le spin-off et les a découverts: « Il ne lançait pas d’idées folles, il a juste dit : ‘Je pense que ce serait un excellent spin-off.’assuré Ross. D’autre part, ils ont clairement indiqué qu’ils commenceraient à travailler sur le projet une fois la série originale terminée.

« Il y a une version qui se déroule en parallèle de la cinquième saison, mais ils ne l’enregistreraient jamais en parallèle »il prétendait Ross et noté : « Nous allons commencer à creuser dedans dès que nous aurons terminé divers effets visuels. Matt et moi allons commencer à nous y mettre. ». Finalement, Mat a dit: « La raison pour laquelle nous n’avons rien fait, c’est simplement parce que nous ne voulons pas le faire pour de mauvaises raisons, et nous nous disions : ‘Est-ce quelque chose que nous voulons faire, que ce soit lié à Stranger Things ou non ? va être différent de ce à quoi tout le monde s’attend, y compris Netflix ».

