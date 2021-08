Stranger Things : David Harbour voulait que le chien de la famille Byers soit tué dans la saison 2

David Harbour, qui est actuellement occupé à promouvoir Veuve noire, est récemment apparu dans la série YouTube, Hot Ones, où il a dit des choses pas si gentilles à propos d’un acteur. Tout en mangeant des ailes de poulet épicées, Harbour a révélé à l’hôte Sean Evans qu’il détestait le chien de la famille Byers (nommé Chester dans l’émission) dans la première saison de Choses étranges à tel point qu’il a demandé aux showrunners de le tuer hors écran. La raison étant que le chien n’était pas bien dressé et était une nuisance sur le plateau. Voici ce que David Harbour avait à dire,

« Je détestais tellement ce putain de chien. Prise après prise, il s’égarait ou faisait quelque chose. Et puis je me souviens que l’entraîneur sur la touche disait: » Allez! Nous devons gagner notre argent! » Ouais, je me suis approché d’eux et je me suis dit : ‘Vous savez, les Byers devraient probablement faire endormir ce chien la saison prochaine.’ On n’en parle jamais pendant tout le reste de la série… On devrait le trouver dans Upside Down, cependant, dans l’une de ces futures saisons. »

ce n’est pas la première fois David Harbour a exprimé son aversion pour le chien. En 2016, dans une interview avec Howard Stern, Harbour a qualifié le chien de pire acteur avec lequel il ait jamais travaillé. Harbour, qui incarne le shérif Jim Hopper dans Choses étranges, a partagé de nombreuses scènes avec Joyce Byers de Winona Ryder. Au cours des scènes tournées dans la maison Byers, il s’est ennuyé du manque de coopération du chien à plusieurs égards. Il a même pris d’assaut le plateau une fois.

Par conséquent, Chester, qui a été vu pour la dernière fois dans la finale de la saison 1, était introuvable dans la deuxième saison. Comme Harbour l’a dit, Chester n’est même plus jamais mentionné dans la série. Noah Schnapp, dans une interview remplie de spoilers en 2018, a laissé entendre qu’il y avait une pierre tombale marquée pour Chester dans la saison 3, qui, pour une raison quelconque, n’est pas apparue dans la coupe finale. Il semble que Chester soit décédé hors écran après les événements de Choses étranges saison 1. Bien qu’un départ impliquant Chester contre un Demogorgon ou un Demodog aurait été mieux, ou peut-être qu’il aurait pu sortir comme le chat de Dustin Mews. Peut-être que les showrunners pensaient que la mort de deux animaux de compagnie serait trop pour un spectacle familial.

Harbour a récemment joué dans le film étoilé de Steven Soderbergh Pas de mouvement soudain et sera de retour pour la saison 4 de Stranger Things. Cependant, son personnage est apparemment mort dans la finale de la saison 3 en essayant de fermer la porte de l’Upside Down, il a été confirmé que Hopper est vivant et emprisonné dans un goulag russe. Harbour a récemment comparé le retour de son personnage à la résurrection de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Le retour de Hopper, combiné avec les enfants acteurs tous adultes maintenant, le spectacle aura beaucoup d’explications à faire à son retour. Choses étranges la saison 4 n’a pas de date de sortie pour le moment mais devrait sortir l’année prochaine. L’émission a commencé à tourner en février 2020 avant que le tournage ne soit suspendu en mars en raison de COVID-19. Reprenant en octobre, l’émission a été filmée en continu et devrait se terminer en août pour une sortie probable au printemps ou à l’été 2022. D’ici là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

