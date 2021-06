Stranger Things : David Harbour parle de la saison 4

L’acteur David Harbour est prêt pour ce qu’il appelle la « renaissance » de Jim Hopper, un personnage qu’il incarne dans la série Netflix « Stranger Things », qui à la fin de la troisième saison est passé de chef de police de la ville de Hawkins à être prisonnier dans un goulag de l’armée russe. L’acteur a promis que cette nouvelle saison sera beaucoup plus grande et meilleure que les saisons précédentes.

Le personnage de Harbour aurait été présumé mort au moment où Joyce (Winona Ryder) a fermé la porte à « Upside Down », bien que l’un des premiers teasers de Netflix pour la saison quatre ait révélé que Hopper était emprisonné dans un camp du Kamtchatka, en Russie.

« C’est plus gros, c’est la première chose. En marge, à l’échelle, même l’idée que nous ne sommes plus à Hawkins », a déclaré Harbour lors d’un entretien avec Collider lors de la promotion de « Black Widow », un film dans lequel il a un rôle important. « Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous éclairerons et conclurons également certaines directions pour pouvoir les rendre claires, propres et spécifiques et définir une fin à un moment donné, dont je ne peux pas vraiment parler. »

David Harbour désigne cela comme sa saison préférée, assurant que le personnage de Hopper est dans son « état le plus pur et le plus vulnérable, pour ainsi dire ». L’acteur assure que son personnage s’est réinventé d’une certaine manière, comparant sa « résurrection au passage de « Gandalf le gris » à « Gandalf le blanc » dans « Le Seigneur des Anneaux ».

«Nous devons explorer de nombreux fils de sa vie qui ont à peine été évoqués. Et il y a de vraies surprises dont vous ne savez rien et qui commenceront à émerger au fur et à mesure que la série continue. » Ces commentaires sont en phase avec une déclaration faite par Harbour l’année dernière, garantissant que cette saison présentera des éléments clés du passé de Hopper. Netflix n’a pas encore confirmé de date pour la première de la quatrième saison de « Stranger Things ».