Stranger Things : David Harbour explique comment l’argent affecte les enfants

L’acteur qui donne vie à Jim Hopper a expliqué pourquoi les protagonistes de la série Netflix n’ont pas l’enfance qu’il souhaiterait. Quel est l’impact d’être célèbre à 11 ans sur votre psychisme ?

©NetflixDavid Harbour incarne Jim Hopper dans Stranger Things.

fans de choses étranges hâte : dans quelques jours, une nouvelle livraison arrivera chez Netflix. Ce sera le 1er juillet lorsque la plateforme de streaming sera lancée les deux derniers épisodes de la quatrième saison. Et même si c’était tout aussi ou plus captivant que les versions précédentes, la vérité est que le grand impact à cette occasion tournait autour de la croissance des enfants protagonistes. Le casting mené par Millie Bobby Brown il est clairement beaucoup plus adulte. Comment ont-ils vécu cette évolution ?

C’est en 2016 que la série surnaturelle arrive chez le géant du streaming avec une proposition innovante : dans les années 1980, un garçon disparaît et sa mère, un policier et ses amis doivent s’unir pour affronter une force terrifiante pour le ramener. Depuis, ils combattent des monstres de plus en plus gros. Et tout comme les petits ont grandi à l’écran, ils l’ont aussi fait dans la vraie vie.

Le passage du temps est indéniable dans son aspect physique. Mais qu’en est-il de son côté psychologique ? Comment cela se passe-t-il pour un enfant de passer d’inconnu à devenir la plus grande star du streaming ? David Harbourqui donne vie à Jim Hopperne peut s’empêcher de penser que même si les jeunes réalisent leur rêve, ils perdent également les opportunités que tout autre de leur âge vit dans une routine commune et actuelle.

Il y a quelques semaines, il a souligné dans un dialogue avec le Los Angeles Times : «Je vois à quoi ces enfants doivent faire face. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pires. Mais psychologiquement, Je pense que devenir extrêmement célèbre et adoré à l’âge de 11 ans est vraiment difficile à comprendre pour l’esprit. J’ai de la chance car cela ne m’est arrivé qu’à 40 ans. Je sais ce que c’est d’aller au centre commercial, je sais ce que c’est d’être harcelé et humilié. Je sais ce que c’est quand les gens pensent que je ne suis pas cool, que je ne trouve pas d’amis, quand les gens ne viennent pas vers moi. Je ne sais pas s’ils auront jamais ce sentiment”.

Récemment, il est revenu sur le sujet dans une interview accordée à The Independent : «Les enfants sont impliqués dans quelque chose qui est un champ de mines. La popularité et l’argent avec lesquels ils ont affaire à 12 et 13 ans font de vous un adulte. Ils n’ont pas l’enfance que j’aurais aimé qu’ils aient”. De cette façon, l’acteur de 47 ans a une fois de plus précisé que la célébrité et le luxe ne sont pas toujours aussi idéaux que le public le croit.

