Stranger Things: David Harbour dit que la saison 4 est la meilleure pour Hopper

L’année 2020 touche à sa fin et petit à petit nous entrons dans 2021, où de grandes productions du service de streaming nous attendent Netflix, mais aussi l’un des plus attendus de tous: la quatrième saison de ‘Stranger Things’, qui tourne actuellement et nous avons rencontré quelques images. Ses fans l’attendent avec une grande anxiété alors que les derniers épisodes sont arrivés en juillet 2019.

Les enregistrements de la quatrième tranche ont été affectés par la Coronavirus, comme de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels. Étant une nouvelle saison, de nouveaux visages arrivent, comme Levon Thurman Hawke comme ‘Eddie’, Sherman Augustus et Robert Englud, reconnu pour avoir donné vie à «Freddy Kruger», dans des rôles qui n’ont pas encore été rapportés.

Il y a quelques semaines, David Harbour (Jim Hopper) a discuté avec Los Angeles Times et a donné des indices sur son caractère: « Je sais précisément que dans la saison 4, nous vous donnerons une grande révélation sur la trame de fond de Hopper. ». Maintenant, il a eu une conversation avec le magazine Personnes, où il a également avancé ses sentiments pour l’avenir de la série.







« Une des grandes choses que vous pouvez voir avec Hopper est qu’il était un protecteur, il est un homme de justice et maintenant il est devenu un prisonnier. Il est piégé et isolé. »dit-il en se référant à la petite caravane où on le voit en Russie. Continu: « Nous pouvons voir une couleur complètement différente de lui qui a été suggérée ». « Cette saison est ma préférée car elle vous montrera vraiment de nouvelles couleurs et de quoi elle est faite. »déclara-t-il.

Non seulement il a parlé de son personnage, mais il a également fait référence à d’autres: « Il y aura de superbes trucs de service aux fans qu’ils adoreront car ils élaboreront et révéleront également différents aspects d’eux-mêmes. ». Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais on sait que sera en 2021.