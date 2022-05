Stranger Things : David Harbour connaît déjà le sort de Hopper

in

David Harbour n’a pas pu se contenir et découvrir quel est le destin de son personnage dans la populaire série Netflix, Stranger Things, où il incarne Hopper.

©IMDBDavid Harbour comme Hopper

Hopper est le shérif colérique et résolu de Hawkins qui a dû faire face à la dimension du À l’envers et rejoignez un groupe de garçons pour sauver leur ville d’un destin terrible dans la série de Netflix, choses étranges. Rappelons qu’il s’est occupé d’Onze, la jeune femme aux pouvoirs qui a longtemps représenté un mystère. Croyant maintenant que Hopper est mort, elle a déménagé en Californie avec la famille Byers. Pendant ce temps, il est kidnappé en Russie.

Variété parlé avec l’acteur qui donne vie au shérif, David Harbourqui a assuré sans aucun doute qu’il sait déjà comment son personnage se termine : «Je pense que cela varie d’une personne à l’autre, d’un personnage à l’autre, et je suis tellement spécialiste de l’intimidation que je pense que je leur en ai parlé. Ça a été des allers-retours comme, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec Hopper? Est-il un personnage qui peut survivre à Hawkins ou meurt-il ? Je sais ce qui se passe et c’est assez émouvant et beau. ».

Le destin de Hopper

L’interprète poursuit son analyse : « Il y a une raison dans la saison 2 pour laquelle Bob meurt. C’est trop innocent. Vous ne pouvez pas vous approcher de ce monstre et lui dire : « Éloignez-vous de moi, éloignez-vous ! Vous ne pouvez pas être cette personne dans ce monde. Cette personne meurt. Je pense donc qu’il y a une responsabilité dans la façon dont Hopper se termine que j’ai vraiment hâte que les gens voient, et je devais le savoir pour savoir où l’incliner. ».

David Harbour Il a fait remarquer qu’il était très strict lorsqu’il révélait des informations sensibles sur le résultat de choses étrangesAprès tout, la saison prochaine est la plus longue à ce jour à 13 heures, promettant des menaces encore pires que celles auxquelles les jeunes de Hawkins ont déjà été confrontés. Le À l’envers reviendra avec tout grâce au nouveau méchant:voisin!

Contrairement à Harbour. des acteurs comme Millie Bobby Brown et Noah Schnapp Ils ne savent pas comment le programme se poursuivra, mais ils veulent que le prochain lot d’épisodes après le quatrième arrive avec la mort occasionnelle peu annoncée et continue avec le ton sombre que la saison 4 nous a préparé à partir du 27 mai. ¡choses étranges est un must pour le fandom !

