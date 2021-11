Stranger Things: Date de sortie de la saison 4, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

Une autre bande-annonce mystérieuse pour Choses étranges La saison 4 a été abandonnée, la dernière d’une série de clips faisant la promotion de la quatrième série à venir du drame surnaturel emblématique de Netflix. Selon un récent tweet du compte officiel de l’émission, le 6 novembre 1983, était le jour où Will Byers (joué par Noah Schnapp) a disparu et le monde a basculé. Quelle meilleure façon de se souvenir de cette journée monumentale que de se régaler d’un autre aperçu du prochain épisode ?

Dans une déclaration l’année dernière, les frères Duffer ont déclaré : « Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production sur Choses étranges 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper ! Bien que ce ne soit pas que de bonnes nouvelles pour notre « Américain » ; il est emprisonné loin de chez lui dans les friches enneigées du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout … La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde la voie Suite. En attendant, priez pour l’Américain. »

D’après le contenu promotionnel que nous avons vu jusqu’à présent, il est clair que de nombreux membres de la distribution originale reviendront avec Harbour. C’est aussi excitant de savoir que la saison 4 nous emmènera bien en dehors du royaume de Hawkins. Voici un aperçu de tout ce que nous savons sur Choses étranges 4 jusque là.

Date de sortie

La troisième saison a été lancée en juillet 2019, mais en raison de la pandémie de COVID-19 arrêtant la production jusqu’en septembre de l’année dernière, la date de sortie de la saison 4 a été repoussée. Au cours de sa récente Choses étranges Événement de jour, Netflix a révélé que la série fera ses débuts à l’été 2022.

Retour et nouveaux membres de la distribution

La série ne serait pas le spectacle qu’elle est sans son casting plus grand que nature, alors attendez-vous à nouveau à ce que ce lot revienne sur vos écrans: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) et Joyce (Winona Ryder), entre autres.

Et bien sûr, Harbour reviendra en tant que Hopper, malgré la triste fin de la saison 3. « Nous verrons un gars très différent à l’avenir », a déclaré Harbour à Total Film. « Le même gars mais dans une veine différente. C’est une chose très cool de pouvoir jouer. »

Bien qu’on ne sache toujours pas comment son personnage a survécu, Harbour a révélé que la saison 4 en révélera plus sur ce moment de la saison 2, lorsque Eleven a trouvé des boîtes dans le grenier de Hopper étiquetées « Papa », « Vietnam » et « New York ». S’exprimant au Liverpool Comic-Con, l’acteur a également déclaré: « Dans la saison 4, nous vous donnerons une grande, énorme révélation sur l’histoire de Hopper, dont nous ne vous avons pas vraiment parlé. »

Il a également été révélé le 9 juin, en tant que Fil Twitter via la chaîne officielle de l’émission, que la série à succès accueillera de nouveaux visages. Myles Truitt Proche,

Queen Sugar) jouera le rôle d’un basketteur Hawkins, tandis qu’Amybeth McNulty Anne avec un E jouera « un nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés ». Régina Ting Chen Queen of the South) jouera un conseiller d’orientation, et Grace Van Dien Lady Driver) jouera une pom-pom girl principale de Hawkins High avec « un sombre secret ».

Parmi les ajouts notables annoncés l’année dernière figurent Robert Englund (Freddy Krueger de l’original Freddy), qui incarnera « un homme perturbé et intimidant qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique ». Il y a aussi Tom Wlaschiha Game of Thrones) jouant un « gardien de prison russe intelligent et charmant » et Mason Dye Teenwolf) jouant « un beau et riche athlète. »

De plus, Jamie Campbell Bower crépuscule, Harry Potter) apparaîtra comme « un homme attentionné qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique », tandis qu’Eduardo Franco Booksmart joue « le nouveau meilleur ami de Jonathan ». Sherman Augustus (l’ancien joueur de la NFL) joue un lieutenant-colonel « sans fioritures », tandis que l’acteur serbo-américain Nikola Djuricko apparaîtra comme « un contrebandier russe imprévisible ».

Pour compléter le casting annoncé, Joseph Quinn (Game of Thrones) en tant que « chef du club D&D officiel de Hawkins High, The Hellfire Club », et Joel Stoffer (Agents of SHIELD) dans un rôle actuellement secret…

Détails de la parcelle

Choses étranges 4 a de grandes questions à répondre après la finale explosive de la saison dernière, « La bataille de Starcourt ». À la suite de l’explosion visant à détruire le laboratoire soviétique menant à l’Upside Down, on voit Joyce Byers sortir ses fils et Eleven de la ville de l’Indiana pour commencer une nouvelle vie. La scène finale se déroule en URSS, où des gardes nourrissent un prisonnier d’un Demogorgon.

« Honnêtement, les scripts sont géniaux », a déclaré Natalia Dyer https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/stranger-things-season-4-natalia-dyer-release-date-b1368444.html|The Independent. « Chaque fois que nous terminons une saison, nous pensons tous: » Où cela va-t-il aller? Où cela peut-il aller? Ensuite, nous obtenons les scripts de la saison suivante et nous nous disons : « Oh mon dieu, wow, genre wow ! » »

Les Duffer ont révélé dans une interview avec https://ew.com/tv/2019/07/09/stranger-things-4-the-duffer-brothers-tease/|Entertainment Weekly que la saison 4 « va s’ouvrir un peu … pas nécessairement en termes d’échelle, en termes d’effets spéciaux, mais s’ouvrir en termes d’autorisation des intrigues dans des zones en dehors de Hawkins ».

Épisodes de la saison 4

{@IMG:QMOAFy5Qne0LDxb4uc1kybR6QTIIqo|Inconnu [email protected]}

Netflix a également révélé les titres des neuf épisodes de la nouvelle saison, comme annoncé par https://deadline.com/2021/11/stranger-things-season-4-premiere-update-episode-titles-1234869361/|Date limite. Voir la liste ci-dessous – certains font référence à certains personnages, tandis que d’autres taquinent des moments culminants potentiels.

Le club des flammes infernales

La malédiction de Vecna

Le monstre et le super-héros

Cher Billy

Le projet Nina

La plongée

Le massacre du Hawkins Lab

Papa

Le ferroutage

Derrière la caméra

{@IMG:TuU7ZWtMp1vd0N8qTUYqZjUOEysSnY|étranger [email protected]}

La série emblématique est produite par Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. Les créateurs Matt et Ross Duffer sont scénaristes, réalisateurs, producteurs exécutifs et showrunners de la série aux côtés du producteur exécutif / réalisateur Shawn Levy et des producteurs exécutifs Dan Cohen et Iain Paterson.