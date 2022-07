Stranger Things : créez votre propre playlist sur Spotify pour vous sauver de Vecna

La présence de Vecna ​​dans la quatrième saison de »choses étranges » a été l’un des grands ajouts à la série, de nombreux fans se demandant quelle chanson ils utiliseraient pour se sauver des griffes de Vecna? Vu le grand nombre de reproductions que la chanson de Kate Bush » Courir sur cette colline » dans Spotifyaprès être apparu dans la nouvelle saison, la plateforme de lecture de musique a fait une nouvelle collaboration avec »Stranger Things ».

Dans un article sur Twitter, les fans ont reçu des listes de lecture personnalisées qui pourraient les sauver de Vecna, en disant : « la première chanson de la liste = votre chanson de sauveur ». La scène où Max Mayfield (sadie chanter) était à quelques centimètres de tomber dans la gueule de Vecna ​​​​mais est sauvé par la chanson de Kate Bush, laissant tous les fans fantasmer sur ce que serait la chanson parfaite à sauver.

Surnommé Vecna ​​​​est la nouvelle menace de Hawkins qui choisit des personnes vulnérables pour être sa prochaine victime, étant donné que Max a divorcé de ses parents et a vu son frère mourir sous ses yeux, il était le candidat idéal pour la proie de Vecna. Heureusement, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) et Robin Buckley (maya faucon), ils découvrent que grâce à la musique, notamment une chanson spéciale pour cette personne, ils peuvent sortir de la transe à laquelle Vecna ​​soumet ses victimes.

Maintenant, les fans peuvent se reposer facilement car » Stranger Things » et Spotify ont créé le moyen idéal pour vous sauver de Vecna. Lorsque vous cliquez sur le lien dans la publication Twitter »Stranger Things », Spotify génère une liste de lecture personnalisée de 50 pistes Monde à l’envers et partage votre « chanson de sauveur » afin que le moment venu, vos amis ne sachent pas se tromper et puissent empêcher vous de mourir pour Vecna.

La quatrième saison de » Stranger Things » a vu le groupe principal se répandre à travers les États-Unis, avec différents groupes principaux en Californie, en Utah, au Nevada, en Indiana, en Russie et dans le monde à l’envers. Tous les groupes présentaient leurs propres quêtes secondaires, la principale étant de vaincre Vecna ​​​​et d’empêcher Hawkins d’être attaqué par le monde à l’envers.

Récemment »Stranger Things » a dévoilé le tome 2 de sa saison 4, composé de deux chapitres d’une durée d’environ deux heures chacun. La série est entièrement disponible via la plateforme de streaming de Netflix.