Stranger Things commence la production de sa cinquième saison

Cela fait un mois depuis la quatrième saison de »choses étranges » a laissé tous ses téléspectateurs dans l’admiration et le chagrin. De leur direction fantastique, la mise en œuvre de nouveaux personnages et l’accent mis sur un genre à l’horreur slasher, le Frères Duffer Oui Netflix Ils ont réussi à charmer les fans de la série, ce qui les amènerait à enchaîner avec ce qui sera la cinquième et dernière saison.

A través de la cuenta oficial de Twitter de los escritores de »Stranger Things », confirmaron que la producción de la nueva temporada simplemente publicando una imagen donde se podía leer »Día 1 » en un pizarrón junto con el clásico logo de la série. Comme pour toutes les nouvelles saisons de l’émission, le numéro cinq peut être vu derrière le logo, laissant entendre que les Duffers préparent déjà la suite de cette histoire épique.

Auparavant, il avait déjà été confirmé que le travail de production de la cinquième saison commencerait en août, il semble donc que tout se passe comme prévu pour continuer »Stranger Things ». Cependant, pour le moment, on ne sait pas de quoi parlera l’intrigue ni ce que Netflix a préparé pour la prochaine saison, qui aura beaucoup à surmonter après nous avoir présenté la terrifiante Vecna, la légende Eddie Munson et tout le grand récit production que la série avait.

Tout le monde est enfin réuni à Hawkins, mais contrairement aux autres saisons, l’ultime épisode de la saison 4 n’a pas eu de « happy ending », la « victoire » sur Vecna ​​laissant nos protagonistes en grande difficulté, avec Max dans le coma et le monde réel et le monde à l’envers apparemment en collision. La saison dernière a été la plus sombre et la plus effrayante à ce jour, mais le règne de Vecna ​​n’est pas encore terminé.

Il semble que les frères Duffer aient anticipé la saison 4 comme le début de la fin, et la saison 5 s’étendra sur ce ton sombre et intense qui a rendu la saison dernière si mémorable. Pour le moment, il n’y a pas de date prévue pour la première de la cinquième saison de »Stranger Things ».