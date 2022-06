« Stranger Things » : combien de temps dureront les deux derniers chapitres de la saison 4

la série de Netflix« choses étranges« , cette peu de temps après la sortie de ses deux derniers chapitresgénérant de grandes attentes parmi ses milliers de fans à travers le monde, qui rêvent déjà de savoir ce qu’il adviendra des personnages principaux de l’histoire, principalement Eleven, la fille aux pouvoirs mentaux qui s’annonce comme l’héroïne la plus pertinente.

Actuellement, la production américaine en est à la saison 4, rappelant que le mois précédent elle était sortie, mais seulement une partie de celle-ci. A cette occasion, le géant du divertissement en streaming a sorti sept épisodes en attendant les deux derniers qui ont été enregistrés en tant que tome 2. C’est là que les principales questions de l’intrigue doivent être résolues.

Ladite paire d’épisodes de « choses étranges” est sur le point de voir la lumière, donc dans cette note, nous allons révéler plus de détails sur le jour de la première, l’histoire et, surtout, la durée de la même chose qui, contrairement à d’autres productions, aura un temps atypique et pourrait surprenez vos téléspectateurs.

Onze pourrait renforcer ses pouvoirs, ce que les fans de la série réclament à grands cris (Photo : Netflix)

QUAND EST LA DEUXIÈME PARTIE DE « STRANGER THINGS 4 » PREMIERE ?

La longue attente semble en avoir valu la peine pour tous les gens qui sont devenus accros »choses étranges”, qui a subi un retard important en raison de la pandémie du covidcar sa production s’est arrêtée pendant quelques années.

Enfin, la fin de toute la série a déjà une date de sortie et elle ne tardera pas puisque le jour choisi par Netflix pour montrer au monde entier les deux derniers chapitres est le vendredi 1er juillet.

COMBIEN DE TEMPS DURERONT LES DEUX DERNIERS CHAPITRES ?

Au fil des années, nous nous sommes habitués au fait que tous les épisodes de notre série préférée, y compris leur fin, ne durent pas longtemps et sont les mêmes que le reste des épisodes. Cependant, « Stranger Things » est sorti du moule pour faire connaître la fin.

Et c’est que la production de Netflix a produit des chapitres finaux de longue durée, ressemblant beaucoup plus à un film qu’à une série. C’est pourquoi leurs fans doivent passer beaucoup de temps devant leur téléviseur afin de profiter de ce qui sera présenté.

Le premier épisode de la deuxième partie de la quatrième saison durera 1h25, très similaire aux précédents.

Par contre, le dernier chapitre, c’est-à-dire le neuvième, durera, étonnamment, 2 heures et 19 minutesd’après ce que les producteurs de la série ont officiellement révélé dans leur réseaux sociaux.

BANDE-ANNONCE POUR LE VOLUME 2 DE « STRANGER THINGS 4 »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »