Stranger Things : Cet acteur a eu la surprise de laisser entendre que son personnage pourrait avoir des pouvoirs

in

Netflix

Stranger Things a clôturé sa quatrième saison sur Netflix, mais ses acteurs continuent de parler des chapitres et l’un d’eux aurait pu révéler une surprise : Votre personnage a-t-il des pouvoirs ?

©NetflixStranger Things : Cet acteur a surpris en laissant entendre que son personnage pouvait avoir des pouvoirs.

le service de streaming Netflix a créé début juillet le volume 2 qui clôturait la quatrième saison de choses étranges, laissant divers moments emblématiques aux fans. Comme cela a déjà été annoncé, le cinquième volet sera le dernier de la production créée par les frères Matt et Ross Duffer, donc des théories sur ce qui pourrait arriver surgissent. Pendant, un acteur a récemment pris la parole et a soulevé des soupçons : Votre personnage a-t-il des pouvoirs ?

Depuis l’aboutissement du dernier épisode, qui a laissé la situation vraiment compliquée pour les habitants d’Hawkins après la mission de Vecna ​​de faire de l’Upside Down une réalité, certains détails sur l’avenir du programme sont connus. Les Duffers ont déclaré que les scripts commenceraient à être écrits en août et David Harbour a déclaré que le tournage commencerait en 2023, la dernière saison devant être diffusée en 2024.

+ Le personnage de Stranger Things qui aurait aussi des pouvoirs

Au milieu des multiples théories avancées par les fans, Matthieu Modine parlé avec vautour sur son caractère, Docteur Martin Brenneret dit que ne confirmerait pas qu’il ne reviendra pas, mais suggère également que « Papa » pourrait être plus puissant qu’on ne le croit. Interrogé, il explique : « Trois choses me semblent curieuses : comment a-t-il survécu au Démogorgon ? Comment a-t-il survécu à Uno ? Je ne pensais pas que ça allait être si facile, n’est-ce pas ? Je ne pouvais pas le faire fonctionner avec lui. ».

L’acteur a poursuivi avec ce qui pourrait être le coup de pied d’un nouveau retour : « Y a-t-il plus à Brenner qu’il n’y paraît ? ». Cependant, il est conscient qu’il s’agit d’un souhait personnel : « Je ne veux pas croire que c’est fini parce que j’aime les Duffers, je ne veux pas croire que c’est fini parce que j’ai hâte de retravailler avec Millie Bobby Brown. ». Si tel est le cas, nous pourrions être confrontés à un deuxième retour, mais malheureusement pour ModineVos cartes ont déjà été jouées.

Dans une interview avec le podcast Heureux Triste Confus, les frères Duffer ont clairement indiqué que le Dr Martin Brenner ne serait pas de retour pour la dernière saisonaprès avoir souligné que maintenant il est vraiment mort : « Cette fois c’est pour de vrai. C’est vraiment foutu ». Bien que la théorie de Matthieu Modine peut attirer l’attention, il ne sera pas présent dans le cinquième et dernier volet de choses étranges et cela fera partie de la mémoire des fans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂