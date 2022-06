Stranger Things : c’est la raison pour laquelle sa saison 4 a été divisée en deux parties

Le producteur exécutif de »choses étranges », Shawn Prélèvement, a expliqué pourquoi la quatrième saison de l’émission était divisée en deux parties. Dans une interview, il a révélé que la décision de sortir sa saison 4 en deux parties était d’éviter que les fans n’aient à attendre trop longtemps le contenu lié à « Stranger Things ».

« Nous ne pensions pas que neuf épisodes seraient terminés à temps, et nous avons fait attendre le monde assez longtemps », a déclaré Levy. « Nous avons toujours su que si nous pouvions livrer les sept premiers, ce serait un point de rupture tellement satisfaisant et un moment gratifiant, que cela nourrirait les gens pendant suffisamment de semaines pour que nous puissions terminer le volume deux. »

La saison 3 de » Stranger Things » est sortie en 2019, ce qui signifie que le public a dû attendre près de trois ans pour revisiter la ville effrayante de Hawkins. Pour rattraper la longue attente des fans, Levy et les frères dufferles créateurs de la série, ont fini par doubler la durée des épisodes de la saison 4. Le deuxième volume de la saison sera composé de deux épisodes, avec l’épisode 8 d’une durée totale de 85 minutes, et la finale d’une durée de deux et un demi-heures.

Levy a également expliqué pourquoi la série n’avait pas décidé d’utiliser le modèle de sortie d’un épisode hebdomadaire, affirmant que cela avait été prévu mais que l’équipe a fini par décider de diviser la saison en deux.

« Chaque service de streaming joue avec différents modèles. Nous avons vu des émissions dignes d’un marathon sur toute la saison, alias « Stranger Things 1, 2 et 3 ». Nous avons vu Disney + et Hulu essayer un modèle hebdomadaire, qui ne semblait pas tout à fait adapté à la série. Nous sommes donc heureux d’avoir pu donner à notre public une grande partie de l’histoire.

Maintenant que le premier volume de la saison 4 de »Stranger Things » est disponible sur Netflix, l’équipe de production s’apprête à livrer une finale de saison spectaculaire. « Cette saison est un autre niveau d’effets visuels et de construction du monde, et comme vous pouvez l’imaginer, le volume deux est très ambitieux dans sa narration, et nous avons besoin d’un peu plus de temps pour finir en force », a expliqué Levy.

En plus de »Stranger Things », Levy a développé de nombreux autres projets. Son travail récent comprend la réalisation de « Free Guy » en 2021 et de « The Adam Project » en 2022, tous deux avec Ryan Reynolds. Il a également été récemment annoncé que Levy dirigera le troisième film « Deadpool », à nouveau en partenariat avec Reynolds.