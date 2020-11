Stranger Things: ce sont les huit nouveaux personnages de la saison 4

Le cas de la saison 4 de « Choses étranges » c’est quelque chose de particulier. Avant la crise des coronavirus, la série semblait déjà sur la rampe de sortie, étant donné qu’elle était libérée les premières avancées de ce nouvel opus, nous donnant une première image de Hopper, le caractère de David Harbour, qui malgré la fin de la troisième saison est vivant et sera un axe central de la série.

Depuis l’interruption du tournage en raison de la pandémie, on en sait peu sur la quatrième saison de la série. Quelques signatures et un indice sur l’intrigue mais rien d’autre. En fait, la date de sortie est toujours un mystère, et beaucoup pensent qu’elle pourrait aller jusqu’à l’été de l’année prochaine, dans le cadre d’un événement que Netflix prépare lié au genre d’horreur. Maintenant, le récit officiel de Twitter de Netflix a partagé les nouvelles signatures de la série.

Les nouveaux personnages sont:

Robert Englund – Victor Creel : Il est admis dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre qu’il a commis dans les années 50 et cela nous dérange déjà dès qu’on le voit.

Eduardo Franco – Argyle: Junkie, livreur de pizza qui aime s'amuser dans Surfer Boy Pizza et le nouveau meilleur ami de Jonathan.

Jamie Campbell Bower – Peter Ballard: assistant d'hôpital psychiatrique qui s'occupera des détenus. Fatigué de la violence que vous voyez tous les jours, serez-vous prêt à y faire face?

Sherman Augustus – Lieutenant-colonel Sullivan et il ne va pas s'amuser. ATTENTION car il pense savoir comment mettre fin à la malédiction de Hawkins.

Mason Dye sera l’une des signatures de la nouvelle saison de Stranger Things

Mason Dye – Jason Carver Il est magnifique, riche et ATHLÈTE qui sort également avec la fille populaire de l'école. Mais cette perfection va prendre fin.

Tom Wlaschiha alias Dmitri: Intelligent et charmant? Oui, mais nous faisons confiance à ce gardien de prison russe ZERO.

Nikola Djuricko comme Yuri est un passeur russe qui aime les mauvaises blagues, l'argent et le beurre d'arachide croquant.

Joseph Quinn – Eddie Munson. Il sera le directeur du club officiel des Donjons et Dragons à Hawkins, le Hellfire Club.

