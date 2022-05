Stranger Things : ce que l’on sait de la saison 4 de la série Netflix

Hopper est vivant, mais loin de Hawkins et Eleven après les derniers événements de la troisième saison de « choses étranges», lorsqu’il s’est sacrifié pour arrêter le Mind Flayer et fermer la connexion entre la Terre et l’Upside Down. Le chef de la police est en Russie, tandis que le gang s’est partagé entre Indiana et Chicago pour le quatrième volet de la série, qui sortira le 27 mai avec son premier lot de chapitres.

PLUS D’INFORMATIONS: De nouveaux acteurs et personnages pour la quatrième saison de « Stranger Things »

Netflix renouvelé »choses étranges» pour une quatrième saison en septembre 2019 et depuis, les fans attendent avec impatience le sort d’Onze et de ses amis. Ils ont dû attendre longtemps pour que le géant du streaming annonce enfin la première de l’opus, divisé en deux parties.

Le premier lot sera présenté en première le 27 mai 2022 et le second, cinq semaines plus tard, le 1er juillet 2022. De même, la quatrième saison comportera neuf épisodes et a continué à être produite par les créateurs du programme, les frères Duffer, avec Shawn Levy, Dan Cohen et Iain Paterson.

PLUS D’INFORMATIONS: Montauk Project, l’expérience qui a inspiré la création de « Stranger Things »

pendant ce temps à l’envers… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS – Choses étranges (@Stranger_Things) 1 octobre 2020

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS »

En février 2020, Netflix a publié un premier synopsis écrit par les Duffer Brothers pour coïncider avec la sortie de la première bande-annonce de la saison. « Nous sommes ravis d’annoncer officiellement que la production de Stranger Things 4 est maintenant en cours, et encore plus ravis d’annoncer le retour de Hopper ! Bien que tout ne soit pas une bonne nouvelle pour notre « Américain » ; [Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé de Kamtchatka , la Russie, où il affrontera des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose d’enterré depuis longtemps, quelque chose qui relie tout… »

La plate-forme a ensuite publié une nouvelle description de l’intrigue pour la saison qui s’étendait sur le synopsis précédent.

« Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois, et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses. En ce moment des plus vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle horrible surgit, présentant un mystère terrifiant qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. ».

PLUS D’INFORMATIONS: Gaten Matarazzo, d’acteur de « Stranger Things » à serveur pendant la pandémie

Jim Hopper sera de retour pour la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

LES PREMIÈRES AVANCÉES DE « STRANGER THINGS 4 »

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE DE LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »

Ce sont les acteurs qui reviendront dans la quatrième saison de « choses étranges” :

Millie Bobby Brown comme onze

Noah Schnapp comme Will

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Caleb McLaughin comme Lucas

Winona Ryder comme Joyce

Sadie Sink comme Max

Charlie Heaton comme Jonathan

Natalia Dyer comme Nancy

Maya Hawke comme Robin

David Harbour comme Hopper

Brett Gelman comme Murray

Priah Ferguson comme Erica

De plus, Tom Wlaschiha, qui a joué Jaqen H’ghar dans « Game of Thrones », rejoindra le casting en tant que soldat soviétique. Pendant ce temps, Robert Englund rejoindra en tant que meurtrier dérangé, Jamie Campbell Bower en tant qu’assistant psychiatrique, Eduardo Franco en tant que nouveau meilleur ami de Jonathan et Joseph Quinn en tant que directeur du club officiel Hawkins High D&D.

Tom Wlaschiha incarnera un soldat soviétique dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS » PREMIÈRE?

La quatrième saison de « choses étranges», arrivera le 27 mai 2022 à Netflix. Divisé en deux parties, le deuxième lot de chapitres arrivera le 1er juillet de la même année.

CINQ RÉVÉLATIONS DE LA BANDE-ANNONCE « STRANGER THINGS 4 »

185 jours se sont écoulés

Selon la narration d’Onze, on sait que 185 jours se sont écoulés depuis qu’elle et la famille Byers ont quitté Hawkins. Ce n’est pas très cohérent avec l’apparition des adolescents, puisqu’il est évident qu’entre la troisième saison et la quatrième, seuls 6 mois se sont écoulés.

La connexion avec l’Upside-Down

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que Will dessine actuellement, des images accrochées à son mur suggèrent qu’il pourrait encore avoir son lien avec Upside-Down. Un de ces dessins montre un prisonnier avec une pioche ou un outil quelconque, qui pourrait être Hopper travaillant en Russie.

onze va à l’école

L’adolescente va vivre une nouvelle expérience à l’école, et selon ce que Mike a exprimé dans sa lettre, c’est à son goût. Sa classe est la même que celle de Will, ce qui lui permet de s’adapter facilement au lycée public.

Les retrouvailles d’Eleven et Mike

Les jeunes se réuniront enfin pendant la semaine des vacances de printemps, pour vivre la chasse à l’homme des personnalités gouvernementales, découvrir une base mystérieuse dans le désert et faire face aux mêmes situations de vie ou de mort qu’ils pensaient terminées après la troisième saison.

le nouveau monstre

Contrairement aux monstres précédents, celui avec le quatrième saison il a une apparence humanoïde ; Il pourrait bien s’agir d’un être humain, ou simplement d’une personne qui s’est échouée dans ce royaume dangereux il y a quelque temps et qui a été transformée. Visuellement, cette créature ressemble à un monstre lore du jeu Dungeons & Dragons appelé voisinune créature mentionnée dans les titres des nouveaux épisodes de « Stranger Things ».

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est Amybeth McNulty, l’actrice de « Anne with an E » et « Stranger Things » ?

Vecna ​​a surpris les acteurs de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUI EST LE VOISIN DANS « STRANGER THINGS » ?

voisin est un concept créé à partir de la conception d’un humain qui s’est transformé en monstre, après avoir passé trop de temps dans le À l’envers. Ceci, sans aucun doute, est une créature très puissante qui sortira de « l’autre côté » pour terrifier nos protagonistes et tous les habitants de faucons. « Vecna ​​rend Demogorgon mignon »avancé à Variété le réalisateur et producteur exécutif de l’émission, Shawn Prélèvement.

Pour sa part, David Harbourl’acteur qui joue le policier bien-aimé Jim Hoppera déclaré que cela méchant cela ne se compare à rien d’autre que la production a eu auparavant. « Vecna ​​​​est un exemple d’horreur psychologique que je ne pense pas avoir vraiment vu… Le ‘Upside Down’ a toujours été ce monde plus Far West, où il y a des créatures qui courent, il y a de la violence, mais nous Je n’ai jamais rien vu d’aussi calculateur ou psychologiquement méchant comme ça. C’est excitant, car c’est un vrai gros méchant dont nous avions besoin dans la série.», a-t-il souligné Variété.

L’origine du monstre

Interrogé sur la véritable origine de voisincertains des membres du programme ont été encouragés à parler de la personnage et ses influences. L’un d’eux était Joe Keery, l’acteur qui donne vie à Steve Harrington dans la fiction. Il a affirmé qu’il était inspiré des films d’horreur des années 1980 et donc basé sur des effets pratiques. Mais il y a plus d’histoire à raconter sur le nouveau monstre de la série Netflix, CLIQUEZ ICIpour tout savoir sur lui.