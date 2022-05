« Stranger Things » : ce que les fans ne veulent pas voir dans la saison 4

La quatrième saison de « choses étranges», une série qui est diffusée sur la plateforme Netflixa suscité de grandes attentes parmi les fans de la production, qui attendent déjà avec impatience ce que seront les nouveaux épisodes, bien qu’il y ait aussi des utilisateurs qui les verront avec une certaine peur et des doutes à ce sujet.

Et c’est que, tout au long des saisons précédentes, il y a eu des changements que personne ne croyait possibles ou qui ont déformé le thème de l’histoire, tant de fans seront vigilants pour qu’il ne se passe rien qui affecte l’intrigue et son désir pour continuer à regarder les chapitres.

D’ailleurs, de nombreux utilisateurs des différents réseaux sociaux en ont déjà parlé et ont clairement fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas voir certaines situations dans « Stranger Things 4 » et le portail Screen Rant l’a récapitulé de manière ordonnée que nous allons maintenant reproduire .

« Stranger Things 4 » sortira très prochainement (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE LES FANS NE VEULENT PAS VOIR DANS LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

séquences musicales

Dans la troisième saison de la série, nous avons assisté à une scène musicale de Dustin qui n’a pas plu aux fans et est même devenue un peu drôle. C’est pourquoi une partie des fans de la production s’est montrée très critique à son égard et espère que cela ne se reproduira pas dans les nouveaux épisodes.

fausses morts

Avec la bande-annonce de la quatrième saison, il a été montré que la mort de Hopper était fausse, tant de gens sont restés sans voix et quelque peu ennuyés parce que cela ne va pas très bien avec l’histoire, étant donné qu’il s’agit d’une série d’horreur et qu’il y a évidemment des risques et n’importe lequel des personnages pourrait mourir dans une scène forte.

Voyages dans le temps

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont également demandé que les voyages dans le temps, qui servent à se remémorer certaines expériences passées des personnages principaux, ne soient pas abusés. Cependant, cela peut amener certaines choses à être expliquées ou l’histoire à varier d’un moment à l’autre.

Tension entre les personnages principaux

Avec la bande-annonce des chapitres suivants, nous avons pu nous rendre compte qu’il pouvait y avoir des conflits entre Lucas, Mike, Will et Dustin, qui sont les personnages principaux et ont été unis tout au long de l’histoire afin de surmonter chaque mésaventure présentée.

décès secondaires

Comme c’était la coutume dans les chapitres précédents, la plupart des morts concernaient des personnages mineurs, ce qui n’est pas mal, mais cela rend l’histoire un peu ennuyeuse et les protagonistes sont presque invincibles.

L’une des nouvelles affiches de la quatrième saison de « Stranger Things » qui montre Jim Hopper (David Harbour) dans la prison russe où il a été emprisonné à la fin de la troisième (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE « STRANGER THINGS 4 »