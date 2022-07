« Stranger Things » : ce que David Harbour n’aime pas dans la série Netflix

La quatrième saison de « choses étranges” a fait que la franchise continue de croître remarquablement et que ses acteurs continuent d’accumuler un plus grand nombre de fans à travers le monde, qui veulent également savoir ce qu’il adviendra de leurs personnages préférés dans la cinquième partie.

L’un des acteurs qui a acquis une renommée qu’il n’avait pas il y a des années était David Harbour. L’artiste qui joue Jim Hopper a acquis une reconnaissance mondiale juste après ses 40 ans et, bien que beaucoup considèrent qu’il est en retard, il en est très content, car il a pu avoir une vie normale et maintenant il est plus mature pour gérer tout ce qui maintenant vous avez.

Dans ce contexte, l’Américain de 47 ans a révélé qu’il y a quelque chose qu’il n’aime pas dans la série Netflix et que cela réside directement dans les personnages principaux de l’intrigue, les jeunes qui se battent contre Vecna ​​dans la fiction.

L’acteur David Harbour dans le rôle de Jim Hopper lors de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

CE QUE DAVID HARBOUR N’AIME PAS DANS « STRANGER THINGS »

Dans une interview accordée à The Independent, l’acteur David Harbour Il a reconnu qu’il y a quelque chose qu’il n’est certainement pas d’accord avec tout ce que la série a produit dans la vraie vie.

Et c’est cela, l’interprète expérimenté a reconnu que les jeunes acteurs qui travaillent avec lui ont dû grandir rapidement pour toute la renommée qu’ils ont acquise.

D’après ce qu’il a affirmé, il aurait aimé que ces jeunes, aujourd’hui adultes, aient vécu une autre voie d’adolescence.

« La popularité et l’argent avec lesquels ils ont affaire à 12 et 13 ans font de vous un adulte. Ils n’ont pas l’enfance que j’aurais aimé qu’ils aient. »a-t-il indiqué.

SON POINT DE VUE DU PSYCHOLOGIQUE

Pour expliquer ce qu’il a dit dans la conversation susmentionnée, Harbour a déclaré que gérer la célébrité dès le plus jeune âge est quelque chose de très compliqué et difficile à comprendre.

« Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pires, mais psychologiquement, je pense que devenir extrêmement célèbre et être tellement adoré à 11 ans, c’est vraiment difficile à comprendre pour l’esprit. »il ajouta.