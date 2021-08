« Stranger Things » annonce enfin la première de la saison 4

Depuis une année entière, les fans de « Stranger Things » attendent avec impatience un premier aperçu de la très attendue quatrième saison, qui a connu diverses pauses et désagréments dus à la pandémie de Covid-19. Cependant, Netflix a finalement annoncé la fenêtre de sortie pour la production.

À travers un nouveau teaser, Netflix annonce que les choses vont devenir étranges en 2022, année au cours de laquelle nous verrons la nouvelle rencontre du groupe attachant de protagonistes, qui reviendra sur les mystères en attendant des réponses dans la saison précédente de « Stranger Things », à commencer par le retour tant attendu de Hopper après que ses allées et venues ont été révélées au début de 2020.

Le cinéaste Shawn Levy, qui est le producteur exécutif de la série, a récemment noté lors d’une conversation avec Collider qu' »il y avait déjà une fin en vue » pour la production de Stranger Things. « Les frères Duffer ont une fin en vue. Il y a un plan et celui-ci ne sera pas partagé dès la sortie de la quatrième saison, mais bientôt.

Levy note que la série « Stranger Things » n’est pas écrite au fur et à mesure qu’elle progresse et qu’un plan final est en place, « pour ainsi dire ». Le producteur ne serait pas le seul à partager son impression de cette saison dans la série, car David Harbour déclare que ce sont ses épisodes préférés jusqu’à présent.

« Je les aime juste. Les scripts s’améliorent toujours et ces gars ont commencé avec une première saison si serrée et intime, d’une certaine manière, que ça s’avère bien. Et ils vont dans des directions différentes, donc les fans ont des alternatives différentes, mais je dirai que l’écriture est toujours leur genre particulier et spécifique, tout ce qu’ils font à chaque saison est extraordinaire », a déclaré David Harbour.

Dans une conversation séparée avec SYFY, David Harbour souligne qu’il ne devrait pas parler de plans futurs pour une cinquième saison, mais que les frères Duffer préparent déjà l’avenir de la production. « Stranger Things » diffusera ses nouveaux épisodes sur Netflix en 2022.