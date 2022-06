Stranger Things a-t-il battu The Squid Game en tant que série la plus regardée de l’histoire de Netflix ?

Netflix

Avec la première de la première partie de la saison 4 de Stranger Things, le phénomène est revenu sur Netflix avec tout, mais aura-t-il atteint les chiffres de The Squid Game ?

©NetflixStranger Things a-t-il battu The Squid Game en tant que série la plus regardée de l’histoire de Netflix ?

le service de streaming Netflix Il possède un large catalogue de productions qui ont généralement tendance à devenir des succès instantanés et vraiment populaires auprès des abonnés. choses étranges en est un exemple clair et s’est révélé être devenu une nouvelle fureur trois ans après sa dernière diffusion grâce à ses millions de fans et on a beaucoup parlé de savoir si le titre qui allait détrôner Le jeu du calmar comme la plus vue de l’histoire de la plateforme.

Les premières idées de cette réflexion sont venues lorsque le spectacle créé par les frères Matt et Ross Duffer a arraché le record du plus capté lors de son week-end d’ouverture, déplaçant Bridgerton. Con el paso de las semanas, las cifras de audiencia no dejaban de incrementarse con tan solo siete episodios, pero hay que tener en cuenta que el streaming contabiliza sus minutos y horas, y en este caso los capítulos eran de una alta duración que funcionó como support.

+Est-ce que Stranger Things a battu The Squid Game ?

Le jeu du calmar Il est arrivé à la bibliothèque le 17 septembre de l’année dernière et son phénomène a été surprenant, car en quelques jours, les commentaires ont traversé les réseaux sociaux, où les opinions qui ont suscité l’intérêt des autres sont devenues virales. Le résultat a été un succès complet, puisque dans vos 28 premiers jours (temps que Netflix a comme limite pour vos données) a obtenu 1 650 450 000 millions d’heures vues et devient la plus vue de l’histoire de la plateforme.

Comment s’est passé le tome 1 de la saison 4 de choses étranges? Bien que la fureur soit revenue avec tout, ils n’ont pas réussi à vaincre le spectacle sud-coréen, bien qu’il se classe actuellement comme la deuxième série la plus regardée de l’histoire du streaming et la première en anglais, ajoutant 930 320 000 millions d’heures regardées au cours de ses 28 premiers jours. Pour le moment, il n’a pas été signalé si les deux épisodes restants seront également comptés, car le nombre pourrait y être plus élevé.

choses étranges sortira ce vendredi 1er juillet le tome 2 qui clôturera la quatrième saison, en attendant la nouvelle de son cinquième et dernier opus, ainsi que le spin-off sur lequel il travaille. Pour sa part, Le jeu du calmar a annoncé cette année son renouvellement officiel pour une saison 2, mais les détails de l’intrigue et les délais de production sont inconnus, on pense donc qu’elle ne sera prête que pour 2023 ou 2024.

