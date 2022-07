Stranger Things a remporté 13 nominations aux Emmy, mais Millie Bobby Brown et Sadie Sink n’étaient pas inclus

Cependant, beaucoup ont été choqués de voir Millie Bobby Brown et Sadie Sink snobés des nominations, bien qu’ils soient deux des plus grands personnages.

Une autre a commenté : « Les plus grandes actrices de leur génération, Millie Bobby Brown et Sune mort L’évier méritait ce putain de Emaman nomination pour leur incroyable performance en #StrangerThings!!!”

Cette année encore, Winona a été soumise dans la catégorie Actrice principale dans une série dramatique mais a perdu face à Jodie Comer (Tuer Eve), Laura Linney (Ozark), Mélanie Lynskey (Vestes jaunes), Sandra Oh (Tuer Eve)Reese Cuillère flétrie (L’émission du matin) et Zendaya (Euphorie).

Choses étranges a été nominé pour la conception de la production, le casting, le montage d’images à une seule caméra, la coiffure d’époque et / ou de personnage, le maquillage d’époque et / ou de personnage (non prothétique), le maquillage prothétique, la supervision musicale, le montage sonore, le mixage sonore, les effets visuels spéciaux, cascade coordination et performances acrobatiques.