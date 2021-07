Stranger Things a été créé sur Netflix il y a cinq ans aujourd’hui

Netflix s’est joint à ses abonnés pour célébrer le cinquième anniversaire de Choses étranges, l’une des émissions originales les plus populaires de la plateforme de streaming. Débutant sur Netflix en 2016, la série des années 80 suit un groupe de jeunes entourés d’événements surnaturels dans la ville fictive de Hawkins, dans l’Indiana. La série a depuis été diffusée pendant trois saisons, obtenant une renommée internationale tout en attirant un record d’audience pour Netflix.

En l’honneur de son cinquième anniversaire, Netflix célèbre Choses étranges avec une vidéo postée sur le début de la série. S’adressant à Twitter avec le clip, Netflix s’est vanté de l’audience globale de l’émission publiée: « Choses étranges créée il y a 5 ans aujourd’hui – et pendant cette période, 196 millions de foyers ont choisi de regarder au moins un épisode de la série ! Revenons là où tout a commencé… »

Stranger Things a été créé il y a 5 ans aujourd’hui – et pendant cette période, 196 millions de foyers ont choisi de regarder au moins un épisode de la série ! Revenons à l’endroit où tout a commencé… pic.twitter.com/RcHgmZbCUA – Netflix (@netflix) 15 juillet 2021

Publication de quelques images de Choses étranges exprimé au fil des ans, le compte officiel de la série à succès a ajouté: « Mettez ces photos ici pour vous mettre la tête à l’envers. »

Mettre ces photos ici pour bouleverser votre cerveau. pic.twitter.com/auHS44VstU – Choses étranges (@Stranger_Things) 15 juillet 2021

Choses étranges a été créé par les frères Duffer et met en vedette Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Winona Ryder, Natalia Dyer et David Harbour. Les nouveaux venus dans le casting de la quatrième saison incluent Robert Englund, Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn et Eduardo Franco.

L’année dernière, Netflix a donné notre premier aperçu de Stranger Things 4 avec un nouveau teaser. Il a révélé que Harbour’s Hopper s’était depuis retrouvé dans une prison russe, mais comment il est arrivé exactement là-bas reste à voir. De retour à Hawkins, les autres personnages devront quant à eux faire face à une nouvelle menace comme le taquinent les créateurs.

« Nous sommes ravis d’annoncer officiellement que la production de Stranger Things 4 est maintenant en cours et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper! » les frères Duffer ont déclaré lors de la sortie du teaser. « Bien que ce ne soit pas que de bonnes nouvelles pour notre » Américain « ; [Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans les friches enneigées du Kamtchatka, en Russie, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose enfouie depuis longtemps, quelque chose qui relie tout. »

Le duo a ajouté: « La saison 4 s’annonce comme la saison la plus importante et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

En mai, Netflix a publié une autre bande-annonce pour Choses étranges 4. Celui-ci s’est spécifiquement concentré sur Eleven de Millie Bobby Brown avec le personnage préféré des fans enfermé dans l’institution dans laquelle elle a été élevée. Une voix lui demande si elle écoute, et ses yeux s’ouvrent avant la fin du teaser. La vidéo soulève plus de questions qu’autre chose, amenant les fans à se demander ce qui attend exactement Eleven come Choses étranges 4.

Joyeux 5e anniversaire à Choses étranges. Les trois premières saisons de Choses étranges sont actuellement en streaming sur Netflix. Pendant ce temps, le streamer n’a pas encore fixé de date de première officielle pour Choses étranges 4, mais David Harbour a déclaré en juin que la saison était sur la bonne voie pour terminer le tournage en août. Nous ne verrons probablement pas les nouveaux épisodes avant 2022. La récente célébration du cinquième anniversaire de la série a été publiée par Netflix sur Twitter.

