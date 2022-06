« Stranger Things » a encore transformé « Running Up That Hill » de Kate Bush en tube

Si vous n’arrivez pas à vous sortir de la tête la chanson « Running Up That Hill » de Kate Bush, vous n’êtes pas seul.

Le single est sorti à l’origine il y a 37 ans en 1985, et il redevient viral grâce à l’émission à succès Netflix « Stranger Things », qui présente l’air accrocheur plusieurs fois au cours de sa dernière saison.

Les téléspectateurs l’entendent pour la première fois lors de la première de la saison quatre lorsque le personnage Max Mayfield (joué par l’acteur Sadie Sink) l’écoute et que son conseiller scolaire lui demande d’enlever ses écouteurs pour qu’ils puissent parler. L’air accrocheur fait également un retour plus tard dans la saison.

Sadie Sink (alias Max Mayfield) dans une scène de la saison 4 de « Stranger Things ». Netflix

La télévision et le cinéma utilisent la musique pour évoquer l’émotion, et le drame de science-fiction semble avoir laissé un impact sur ses téléspectateurs grâce à l’utilisation de la chanson de Bush. De nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont sentis obligés de partager leur amour de la sélection de chansons sur Twitter.

« Max a de bons goûts musicaux car ‘Kate Bush qui monte cette colline’ est resté coincé dans ma tête toute la journée », a écrit un utilisateur de médias sociaux.

Une autre A tweeté le sentiment pertinent suivant : « Se promener dans le dépôt à domicile en courant sur cette colline en explosant dans mes écouteurs. Max était sur quelque chose. »

Sur TikTok, de nombreux utilisateurs ont publié leurs propres vidéos avec la chanson pour imiter une scène plus tard dans la saison, lorsque « Running Up That Hill » revient.

La popularité retrouvée de la chanson est également démontrée dans les charts. La base de fans de « Stranger Things » a propulsé la chanson de 1985 au sommet du classement des chansons quotidiennes de Spotify (elle occupe actuellement la quatrième place du classement mondial des meilleures chansons hebdomadaires, derrière Harry Styles et Bad Bunny, et la première aux États-Unis). De plus, « Running Up That Hill » s’est hissé au sommet du classement Apple iTunes (il est actuellement n ° 3 du classement des 100 meilleurs États-Unis).

Tout cela témoigne de la popularité de l’émission. Selon le streamer, la saison 4 de « Stranger Things » a établi des records d’audience, tout comme les saisons précédentes.

Les fans de Bush, un auteur-compositeur-interprète anglais de 63 ans, ne semblent pas du tout surpris par la résurgence de la chanson. L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour dire que Kate Bush serait « pour toujours intemporelle ».

Selon Billboard, « Running Up That Hill » a atteint la 30e place du classement Hot 100 lors de sa sortie initiale et a été un énorme succès pour Bush.

Dans une récente interview avec Harper’s Bazaar, la superviseure musicale de « Stranger Things », Nora Felder, a expliqué pourquoi elle avait choisi la chanson.

« Quand j’ai atterri sur ‘Running Up That Hill’, ça m’a tout de suite frappé. J’ai senti que (ses) thèmes exprimés de manière poignante et son flux mélodique puissant pourraient s’aligner particulièrement bien avec l’histoire de Max », a-t-elle déclaré.

« La chanson capture en effet la déconnexion émotionnelle entre Max et Lucas (son ex-petit ami) et ses amis. C’est le pouvoir spirituel de l’amour qui nous permet de changer de place et de nous mettre à la place de ceux qui comptent pour nous qui nous aide à gravir ces collines dans la vie », a-t-elle poursuivi.