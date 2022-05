Stranger Things a dépassé Bridgerton et s’est emparé d’un nouveau record d’audience sur Netflix

in

La nouvelle saison de Stranger Things est déjà un record sur Netflix et vient de supplanter Bridgerton dans une marque qu’elle détenait jusqu’à aujourd’hui. Sachez de quoi il s’agit !

©NetflixStranger Things a dépassé Bridgerton et s’est emparé d’un nouveau record d’audience sur Netflix.

Netflix Il traverse un moment critique au niveau des entreprises après la confirmation d’une baisse des abonnés dans le monde, mais force est de constater que le service de streaming ne cesse de leur annoncer de bonnes nouvelles. A cette occasion, il est devenu officiel que choses étranges atteint un nouveau record d’audience et déplacé Bridgertonun titre qu’il avait obtenu il y a quelques mois.

L’adaptation des romans de Julia Quinn par Shonda Rhimes a débuté sa deuxième saison cette année et lors de son premier week-end des 25, 26 et 27 mars, il a ajouté 193 000 000 d’heures de lecture. De cette manière, il est devenu le programme anglophone le plus populaire de la plateforme lors de ses trois premiers jours, mais il vient d’être détrôné.

+Le nouveau disque de Stranger Things sur Netflix

Selon la nouvelle mise à jour du Top 10 officiel de Netflix, tome 1 saison 4 choses étranges a ajouté 286 790 000 millions d’heures vues en streaming au cours de son premier week-end et a battu le record de la série anglophone la plus regardée en streaming au cours de ses trois premiers jours. Les nouveaux épisodes sont arrivés vendredi dernier, le 27 mai, et un succès de cette ampleur était attendu.

Un fait qui magnifie ce qui a été obtenu par le programme mettant en vedette Millie Bobby Brown est que saison 2 de Bridgerton ajouté 656,26 millions d’heures regardées dans le monde au cours de ses 28 premiers jours et choses étranges c’est déjà près de 44% de ce chiffre. De plus, il faut souligner qu’il reste encore deux chapitres qui sortiront le 1er juillet et les chiffres augmenteront considérablement.

Une des raisons pour comprendre ce phénomène est que la durée des épisodes est en moyenne de plus de 70 minutes et que les deux derniers totaliseront jusqu’à 4 heures cumulées, ce qui signifierait une marque inatteignable pour la quatrième saison. Pour le moment, Le jeu du calmar Il maintient le record historique de vues au cours de ses 28 premiers jours avec 1,65 milliard d’heures de lecture, et les données finales seront connues dans les semaines à venir.

