Stranger Things 5 ​​: l’indice qui peut confirmer le retour d’Eddie Munson

Eddie Munson s’est fait aimer des fans de Stranger Things, mais malheureusement, il est décédé dans la série. Cependant, un détail est arrivé qui a suscité une grande curiosité quant à son retour.

©NetflixStranger Things 5 ​​: l’indice qui peut confirmer le retour d’Eddie Munson.

choses étranges s’est imposé comme l’une des séries préférées du service de streaming Netflix et cette année, ils ont renouvelé cette reconnaissance avec la première de la quatrième saison. Les fans ont dû attendre près de trois ans pour de nouveaux épisodes, ce qui a fait de la production la série en anglais la plus regardée sur la plateforme aujourd’hui. Comme confirmé précédemment, le cinquième épisode sera le dernier et clôturera son histoire, mais Eddie Munson peut-il revenir?

Le personnage interprété par Joseph Quinn Il était l’un de ceux qui ont fait sa première apparition dans la saison 4. Au début, il était présenté comme un garçon gênant à l’école, mais au fil des chapitres, il a montré de nouvelles facettes qui l’ont rendu vraiment populaire parmi le fandom. Au sein de la fiction, la ville de Hawkins l’a rendu responsable d’un crime, mais la bande d’amis se souviendra de lui comme d’un héros qui a combattu dans l’Upside Down jusqu’à sa mort.

+Est-ce qu’un indice révèle le retour d’Eddie dans Stranger Things 5 ​​?

Le dernier dimanche 6 novembre, le journée des choses étranges, en commémoration de la date à laquelle Will Byers a disparu à Hawkins et a été le coup de pied pour le développement de toute l’histoire du programme. Pour le célébrer, il y avait différents événements virtuels et en face à face, mais les principales nouvelles ont été diffusées via leurs réseaux sociaux officiels. La première grande révélation de la dernière saison a été que le premier épisode s’appellera « Le Crawl ». Pourquoi est-il lié à Eddie ?

Immédiatement après le message, les fans ont commencé à publier une connexion intéressante et ils assurent qu’Eddie est vivant. Selon la théorie, le titre du premier chapitre, « Le Crawl »correspond aux paroles de Master of Puppets, dans l’extrait suivant : « Mangez en rampant plus vite ». Compte tenu de cela, ils se sont souvenus de la scène mythique de Munson jouant la chanson thème de Metallica dans Upside Down, plus Le marionnettiste C’est un de ses tatouages.

Pour le moment, ce n’est qu’un souhait des fans, car aucune voix officielle n’a publié de révélation sur le retour de Eddy à la dernière saison. Ce qui s’est passé, c’est que Millie Bobby Brown a loué l’une des théories de son retour et l’acteur lui-même Joseph Quinn a déclaré son intention de revenir: « Je ne sais pas comment ils feraient, mais oui, j’adorerais y retourner. Il parait que leur destin pourrait être beau… ça parle de lui-même, je pense ».

