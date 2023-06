Stranger Things 5 ​​: le changement que Maya Hawke ne souhaite pas pour son personnage

Netflix

Maya Hawke a rejoint Stranger Things dans la troisième saison du hit de Netflix et ici, elle vous dit quel changement elle ne veut pas pour son personnage. Attentif!



choses étranges est l’un des plus grands succès Netflix et l’une de ses principales caractéristiques est qu’il a su se renouveler à chaque nouvelle saison en ajoutant des personnages bien que, bien sûr, l’accent principal du spectacle reste sur le gang Hawkins composé d’Onze, Mike, Will, Dustin et Lucas. Tous exécutent la partie la plus transcendantale d’une intrigue qui ne cesse d’étonner à mesure qu’elle progresse.

Au fil des épisodes, des personnages comme Max ou Robin ont rejoint ce groupe de braves garçons. Même Steve et Nancy font partie du gang viennent le quatrième lot d’épisodes de choses étrangesmalgré la différence d’âge avec les héros originaux de cette série de Netflix qui est le produit de l’esprit agité des frères Duffer.

Maya Hawke sait ce qu’elle veut pour Robin

En ce sens, on peut parler spécifiquement de Robin, le personnage de Maya Hawk, la jeune femme qui est la fille de l’acteur expérimenté Ethan et d’une autre industrie cinématographique hollywoodienne bien connue comme Uma Thurman. Dans ce cas, Robin est venu à choses étranges dans la troisième saison de l’émission et dès le début, elle a montré une grande chimie avec Steve (Joe Keery) bien qu’une éventuelle romance entre eux ait été totalement exclue car la jeune femme est gay.

Cependant, une grande amitié est née entre eux tandis que Robin a mis son intérêt romantique pour Vickie, une de ses camarades de groupe au lycée, jouée par un autre nom important dans l’industrie du streaming. Nous nous référons à Amybeth McNulty qui est le principal protagoniste de la série à succès Netflix Anne avec un E. OhMaya Hawk a quelque chose à dire sur la direction de l’intrigue de la dernière saison de choses étranges!

Parler avec Yahoo! la jeune femme a déclaré : « J’aime les personnages où leur vie amoureuse n’est pas le centre de leur existence. Cette amitié avec Steve est très spéciale. Et les amitiés m’ont guidé tout au long de ma vie. Je pense qu’ils sont vraiment importants et méritent votre temps « on peut donc considérer que la fille de Ethan Hawke vous préférez votre personnage dans choses étranges n’avez pas autant de temps passé sur une romance potentielle avec Vickie en même temps que vous aimeriez développer davantage votre lien avec votre ami Steve. Ça va?

