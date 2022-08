Stranger Things 5: confirmez le nombre d’épisodes de la dernière saison

Netflix

Les créateurs de Stranger Things ont révélé le nombre d’épisodes auxquels les fans s’attendront dans la cinquième et dernière saison de la série.

©NetflixStranger Things 5 ​​: confirmez le nombre d’épisodes de la dernière saison.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix après trois ans avec sa quatrième saison, divisée en deux parties entre le 27 mai et le 1er juillet. Comme prévu, ce fut un succès d’audience complet et est actuellement la deuxième série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Cependant, les fans sont conscients que le cinquième opus sera le dernier et Ce jeudi, ils ont révélé combien d’épisodes seront les finales.

Au moment de confirmer les dates de la quatrième saison, les frères Cancre a révélé que la saison 5 serait la dernière de la série qui a débuté en 2016 et est devenue un phénomène mondial. Après un processus de vacances, début août, ils ont communiqué le début de la production avec l’écriture des scripts, mais des détails intéressants ont également été publiés pour le fandom.

Dans une interview à Collisionneur jours après la clôture de la quatrième partie, Matt et Ross Duffer a réaffirmé la fin de choses étranges sachant quel serait le destin des protagonistes, qu’ils espèrent ne pas ajouter de nouveau personnage et qu’ils n’essaieraient pas un autre moment comme celui de la scène de Max et sa chanson préférée Courir en haut de cette colline par Kate Bush. Cependant, ils ont également fait référence à l’extension de l’épisode et maintenant nous savons enfin comment il sera composé.

+Combien d’épisodes aura Stranger Things 5 ​​?

A l’époque, le Cancre Ils ont assuré que nous allions avoir des chapitres plus courts que les précédents, ils visaient donc un peu plus de 10 heures au total, puisque maintenant les personnages savent quelle est la principale menace et cela permet d’accélérer l’intrigue. Finalement, Ce jeudi, ils ont surpris les réseaux sociaux en publiant une photographie de leur célèbre tableau noir avec une boîte divisée en 8 épisodes. Regardez l’image !

« Étape de grille » était le titre de la photo qui a instantanément reçu des milliers de likes et de commentaires sur Twitter. De cette façon, il est officiellement confirmé que il y aura 8 épisodes qui se clôtureront choses étranges dans sa cinquième et dernière saisonun. Pour le moment, une date de sortie est inconnue, mais on pense que le tournage commencera en 2023 et sortira à la mi-2024.

