‘Stranger Things’: 5 choses que nous détestons à propos de Steve Harrington

C’est l’une des émissions les plus chaudes de Netflix. Débuts en 2016, Choses étranges est toujours aussi populaire. Il présente une liste de jeunes acteurs talentueux dans les rôles principaux, de Finn Wolfhard à Millie Bobby Brown. L’une des étoiles montantes de la série est Joe Keery, qui dépeint le Steve Harrington aux multiples facettes.

Dans la première saison de Choses étranges, Steve était un quasi-méchant. Et bien qu’il soit devenu depuis un personnage attachant qui a sauvé la mise à plusieurs reprises, cette première saison a été problématique pour lui. Screen Rant a récemment répertorié les meilleures et les pires qualités du personnage. Ce sont donc les cinq choses que nous détestons le plus chez Steven Harrington.

1. Il est arrogant

L’acteur Joe Keery arrive à la première de la saison 2 de «Stranger Things» de Netflix | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dans la première saison de Choses étranges, Steve Harrington est le roi de Hawkins High et l’un des enfants les plus populaires. De sa romance naissante avec Nancy à ses amitiés avec les adolescents les plus durs de la ville, Steve était largement reconnu comme le jeune homme le plus prometteur de Hawkins. Il ne fait aucun doute que la popularité lui est montée à la tête, car Steve s’est comporté avec une arrogance totale à plusieurs reprises.

2. Il porte un jugement

Pour Steve, l’apparence est tout – et il est prompt à appeler ceux qu’il perçoit comme inférieurs. Il n’a aucun problème à affirmer que Jonathan Byers est un perdant simplement parce qu’il n’a pas accès aux dernières modes ou à la voiture la plus récente, et il faut un certain temps avant que Steve puisse commencer à changer de point de vue. Ses amitiés avec Mike, Eleven, Dustin et les autres jeunes enfants aident Steve à comprendre qu’être différent n’est pas une mauvaise chose.

3. Il devient rapidement jaloux

Dans la saison 1 de Choses étranges, quand Steve et Nancy sortent ensemble, Steve devient possessif de Nancy et appelle tous ceux qui se sentent menacés – y compris Jonathan Byers. Sa jalousie le pousse à agir à la hâte encore et encore. Bien qu’il réfléchisse généralement de manière rationnelle à la fin et tente de se faire pardonner, sa jalousie détruit finalement sa romance avec Nancy.

4. Il est préoccupé par lui-même

Steve est tout ça et un sac de chips. Du moins, c’est d’après la plupart des filles de Hawkins High – et Steve lui-même. Il pense être une autorité sur presque tous les sujets et n’hésite pas à donner des conseils, même sur des sujets sur lesquels il n’est pas qualifié. Il a également tendance à se placer plus haut que ceux de son groupe de pairs, comme Robin dans la saison 3.

5. Il n’est pas en sécurité

Steve Harrington surmonte bon nombre de ses revers les plus urgents et de ses défauts de caractère en tant que Choses étranges se déroule. Pourtant, Steve ne perd jamais tout à fait son extrême insécurité, surtout en ce qui concerne son apparence. Il aime toujours apparaître assemblé, même si cela ralentit tout le monde. Il est particulièrement vaniteux en ce qui concerne ses cheveux et est connu pour sa coiffe parfaitement coiffée.

En fin de compte, à la fin de la première saison, Steve se transforme d’un semi-méchant en un jeune homme relatable qui trouve un tout nouveau groupe d’amis. En fait, il devient finalement l’un des plus grands confidents et protecteurs des plus jeunes. Choses étranges est sur le point de revenir pour une quatrième saison, et bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur ses histoires, après le bouleversement émotionnel qu’il a vécu dans la saison 3, Steve Harrington est probablement dans une course folle.

