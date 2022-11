Stranger Things 5 ​​: c’est le titre officiel de l’épisode 1 de l’ultime saison

Netflix

Le jour de Stranger Things, l’un des détails que les fans attendaient a été dévoilé : le titre du premier épisode du dernier volet. Voyez comment cela s’appellera !

©NetflixStranger Things 5 ​​: C’est le titre officiel de l’épisode 1 de l’ultime saison.

choses étranges C’est devenu une passion pour les foules, donc chacune de ses publicités a un impact unique, ajouté au fait que la prochaine chose à voir n’est ni plus ni moins que sa dernière saison. La série de services de streaming Netflix est dans son jour, étant le 6 novembre la date à laquelle Will Byers a disparu à Hawkins et a donné lieu à toute l’histoire. Avec cette excuse, la production a décidé de dévoiler le premier grand détail de la partie 5 du show : le titre du premier épisode.

La journée des choses étranges Cela a commencé avec la diffusion de séquences inédites dans les coulisses du quatrième volet, mais la célébration s’est poursuivie avec des événements virtuels et en personne, comme une diffusion théâtrale américaine exclusive du volume 2 sorti en juillet de cette année. D’un autre côté, il y avait des concours de merchandising et, ce que tout le monde attendait le plus, des nouvelles de la prochaine série de chapitres.

+Comment Stranger Things 5 ​​épisode 1 sera intitulé

« Tout au long de la journée, il y aura des nouvelles et des premières de tout l’univers de Stranger Things, des jeux et de la nouvelle marchandise aux photos inédites et aux révélations surprises sur la saison à venir. À ne pas manquer ! », était l’invitation de l’émission pour ses fans sur les réseaux sociaux. Enfin, ce qui a été révélé et officialisé, c’est que le premier épisode de la finale de la saison 5 étranger choses sera intitulé « Le Crawl ».

Avec cette première information, les fans ont déjà commencé à lancer leurs théories typiques sur ce qui peut arriver. Dans une interview avec L’emballagele scénariste Ross Duffer avancement: « Nous avons un aperçu de la saison 5 et nous l’avons présenté à Netflix et ils ont vraiment bien répondu. Je veux dire, c’était difficile. C’est la fin de l’histoire. J’ai vu des cadres pleurer que je n’avais jamais vus pleurer auparavant et c’était fou Et ça n’a pas seulement à voir avec l’histoire, juste le fait que c’est comme, mon Dieu, cette chose qui a défini tant de nos vies, ces gens de Netflix qui sont avec nous depuis le début, sept ans maintenant , et il est difficile d’imaginer que le voyage touche à sa fin.

Comme ils l’avaient prévu, les frères Cancre Ils ont commencé le processus des derniers scripts en septembre de cette année, il n’a donc pas encore été défini quand le tournage commencera. Cependant, David Harbourinterprète de Jim Hopper, a mentionné qu’ils reviendront sûrement sur le plateau d’enregistrement début 2023. Avec cela, la dernière saison de choses étranges sortira en 2024.

