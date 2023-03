Stranger Things 5 ​​: ce sera l’ultime saison selon ses créateurs

Netflix

Les rédacteurs en chef de Stranger Things ont dévoilé un aperçu de la dernière saison de la série. Qu’ont ils dit?

©NetflixStranger Things 5 ​​: ce sera la saison ultime selon ses créateurs.

L’un des contenus les plus attendus par les abonnés du service de streaming Netflix C’est la cinquième et dernière saison de choses étranges. La série créée par les frères Matt et Ross Duffer Il s’est imposé parmi les séries phares de la plateforme et maintient une large base de fans à travers le monde. Au cours des dernières minutes, un premier aperçu de ce à quoi ressembleront les derniers épisodes est arrivé.

Après une pause depuis la sortie du quatrième opus, la production a commencé avec l’écriture des scripts en septembre de l’année dernière, où il a été confirmé que la dernière saison ne comportera que 8 épisodes. Il a également été révélé que le premier chapitre sera intitulé « Le Crawl »qui a commencé à déclencher certaines théories parmi le fandom.

+À quoi ressemblera la saison 5 de Stranger Things

L’une des nouveautés les plus attendues par les fans, en plus d’une date de sortie, est de savoir de quoi parleront les derniers épisodes. Pour le moment, rien n’a été commenté sur l’intrigue de l’aboutissement du programme, mais d’après le récit officiel des auteurs de choses étranges ils ont avoué : « La saison 5 est comme la saison 1 et la saison 4 a eu un bébé. Et puis ce bébé a reçu une injection de stéroïdes ».

De cette façon, les créateurs ne font rien d’autre que d’augmenter l’enthousiasme de leur public pour la dernière saison. À l’époque, duffer ross je parle avec L’enveloppe et avancé : « Nous avons un aperçu de la saison 5 et nous l’avons présenté à Netflix et ils ont vraiment bien répondu. Je veux dire, c’était difficile. C’est la fin de l’histoire. ».

Selon ce qui a été communiqué par David Harbour, qui incarne l’officier Jim Hopper, le tournage commencerait dans les prochains mois et il est prévu que la dernière saison de choses étranges premières dans Netflix mi 2024. Du côté de ses protagonistes, Millie Bobby Brown assurait il y a quelques jours être prête à dire au revoir à Eleven. Les fans peuvent-ils aussi?

