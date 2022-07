Stranger Things 5: à quand la première de la dernière saison sur Netflix

Netflix

Stranger Things a créé le volume 2 de son quatrième opus, mais les fans se demandent déjà quand la cinquième et dernière saison de la série sera disponible. C’est ce que nous savons pour l’instant !

©NetflixStranger Things 5: à quand la première de la dernière saison sur Netflix.

Trois ans, c’est le temps que les fans de choses étranges pour sa quatrième saison, qui a été divisée et à partir de ce vendredi, vous pouvez profiter de son volume 2 sur le service de streaming Netflix. Il y a deux nouveaux épisodes, d’une durée combinée d’environ quatre heures, donc les fans les ont déjà dévorés et attendent déjà des nouvelles du cinquième opus, qui est appelé à être celui qui clôturera l’histoire. Quand cela va arriver?

Les sept premiers chapitres se sont concentrés, encore une fois, sur la vie de la bande d’amis, séparés pour la première fois et qui doivent traverser les traumatismes laissés par la bataille de Starcourt. Cependant, tout a changé avec l’apparition de Vecna, une nouvelle menace surnaturelle qui choisit ses victimes et se charge de leur infliger un sort horrible. Le volume 1 laissait de très grandes attentes quant à la connexion entre Eleven et le méchant, nous serons donc à nouveau confrontés à une fureur sur la plate-forme.

Comme d’autres productions audiovisuelles, le programme créé par Matt et Ross Duffer ont subi les conséquences de la pandémie de coronavirus et ont été affectés par l’empêchement de développer une pousse dans des conditions normales. Pour cette raison, les temps ont été prolongés et on savait peu de choses sur l’avenir de l’émission. Enfin, à la mi-février, le plan de la saison 4 a été officialisé, mais en même temps, ils ont également confirmé que le cinquième versement sera le dernier.

« Il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter du monde de Stranger Things – de nouveaux mystères, de nouvelles aventures et de nouveaux héros. Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous jusqu’à la fin de cette histoire sur une fille avec des pouvoirs nommée Onze et ses âmes courageuses. » amis, d’un chef de police fêlé et d’une mère courageuse, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative Inside Out »était le communiqué officiel. Cette nouvelle est tombée mal parmi les fandom, comme dans Millie Bobby Brown, mais ils doivent accepter qu’il y en a moins pour connaître le sort de leurs personnages préférés.

+Quand sort la saison 5 de Stranger Things ?

Comme nous l’avons mentionné, les frères Duffer ont communiqué le développement de nouveaux chapitres, mais Jusqu’à présent, une date de première exacte pour la saison 5 de choses étranges. Compte tenu de la longueur des temps de production et de l’emploi du temps chargé des acteurs principaux, nous pourrions nous attendre à la cinquième et dernière tranche d’ici la fin de 2023.

