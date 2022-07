Stranger Things 5 ​​: premiers détails officiels de l’ultime saison

Netflix

Les créateurs de Stranger Things ont communiqué une nouvelle importante sur la saison 5 qui mettra fin à la série Netflix. Regardez tout ce qu’ils ont dit !

©NetflixStranger Things 5 ​​: premiers détails officiels de l’ultime saison.

Tome 2 de la quatrième saison de choses étranges est venu au service de streaming Netflix vendredi dernier, le 1er juillet, où ils ont clôturé un nouvel épisode de la série populaire qui était à nouveau un phénomène mondial après trois ans sans diffusion. Les fans attendent l’avenir de l’intrigue en laissant des attentes très élevées, c’est pourquoi ses créateurs viennent de proposer des témoignages sur la fin de la série dans sa partie 5. Quand commence-t-il à être écrit et combien de temps durera-t-il ?

Les sept premiers épisodes sont arrivés le 27 mai, avec une prémisse centrée sur la bande d’amis, qui sont séparés pour la première fois et doivent traverser les traumatismes laissés par la bataille de Starcourt au lycée. Cependant, tout change lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle commence à attaquer Hawkins, mais ce ne sera pas un méchant comme on l’a vu auparavant, car il aura une grande importance dans le passé d’Eleven.

+Ce que l’on sait de la saison 5 de Stranger Things

Matt et Ross Dufferles esprits derrière choses étrangesils ont parlé ce lundi avec les médias Collisionneur. Là, ils ont laissé diverses révélations, mais ils ont commencé avec les scripts de la cinquième saison. Selon les propos de l’un d’entre eux, ils prendront des petites vacances en juillet. « Alors nous reviendrons. Je sais que la chambre de l’écrivain va commencer cette première semaine d’août. »mentionné Rossétant une bonne nouvelle pour le fandom qu’ils commenceront bientôt à travailler sur la suite.

En ce sens, ils ont précisé que vous connaissez déjà la fin du programme et où ils se dirigent avec des scripts commençant en août. Encore Rossa expliqué : « Nous voulons donner aux personnages leurs moments et beaucoup de ces personnages ont évolué au cours de ces quatre saisons, donc ce sera cinq saisons. Nous voulons nous assurer qu’ils atterrissent tous d’une manière que nous nous sentons tous bien. » sur. ».

Enfin, ils ont également révélé que la saison finale sera plus courte que la saison 4non pas en nombre de chapitres, mais en leur durée. « Nous pensions que la saison 4 allait en avoir huit [episodios], et qu’ils allaient avoir une durée régulière. Donc, si vous nous aviez interviewés avant quatre heures, c’est ce que j’aurais dit. Je pense que nous visons à nouveau huit. Nous ne voulons pas qu’il soit 13 heures. Nous visons plus de 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus long que la saison 1 parce qu’on a beaucoup à finir, mais je ne pense pas que ça va être aussi long que la saison 4. »a dit Mat. Pour sa part, Ross condamné : « Maintenant, ils savent quelle est la menace et cela aidera à l’accélérer. ».

