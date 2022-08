Stranger Things 5 ​​: pour cette raison il n’y aura pas de nouveaux personnages dans la saison finale

Netflix

Les créateurs de Stranger Things ont confirmé qu’ils ne prévoyaient pas d’ajouter de nouveaux personnages dans la dernière saison et ont laissé une raison particulière à cette décision.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix après trois ans avec sa quatrième saison, qui a été divisée en deux parties dont la première a eu lieu le 27 mai et le 1er juillet. Le phénomène était de retour en ajoutant des millions de vues et en se positionnant comme la deuxième série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, mais les fans attendent déjà le cinquième opus qui clôturera définitivement l’histoire. Ses créateurs se sont exprimés dans les dernières heures et ont exprimé leur intention de ne pas ajouter de personnages.

Début juillet, Matt et Ross Duffer Ils ont parlé aux médias Collisionneur et ont révélé qu’ils étaient en vacances, mais sûrement qu’en août, ils commenceraient la production des nouveaux épisodes. Finalement, il y a une semaine, ils ont posté une photo d’un tableau blanc vierge avec le logo de l’émission annonçant le début de l’écriture du scénario. Maintenant, ils sont revenus pour déclarer avec des détails importants pour le fandom concernant le point culminant de l’histoire.

+ Stranger Things 5 ​​​​n’aura pas de nouveaux personnages

A l’époque, le Cancre Ils avaient avoué qu’ils espéraient que ce serait une saison plus courte que la saison 4, qui comportait des épisodes de deux heures et demie : « Nous visons plus de 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus long que la saison 1 parce que nous avons beaucoup à finir, mais je ne pense pas que ça va être aussi long que la saison 4. ». En revanche, vous connaissez déjà la fin de la série et où se dirigent les personnages, mais Pourquoi n’ajoutent-ils pas de nouveaux visages ?

Le moyen IndieWire a interviewé les frères Duffer, qui ont été interrogés par les ajouts de Sadie Sink, Maya Hawke et Joseph Quinn, entre autres, comment c’était d’introduire de nouveaux personnages et la bonne réponse qu’ils ont reçue des fans. Compte tenu de cela, ils ont mentionné qu’ils faisaient de leur mieux pour ne pas ajouter de nouveaux chiffres : « Nous essayons de ne pas faire ça pour pouvoir nous concentrer sur les personnages originaux ».

Ce n’est pas la première fois qu’ils évoquent cette question, car Ross Duffer avait déclaré : « Nous voulons donner aux personnages leurs moments et beaucoup d’entre eux ont évolué au cours de quatre saisons, donc ce sera cinq saisons pour eux. ». Des nouvelles importantes sont attendues de la cinquième et dernière saison de choses étrangescomme les horaires de son tournage et sa date de sortie, prévue mi-2024.

