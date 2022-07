Stranger Things 5 ​​: les créateurs confirment le personnage qui ne reviendra pas dans le season finale

Netflix

Les frères Duffer ont fait référence à l’un des décès de la saison 4 et ont confirmé qu’il ne serait plus de retour pour les derniers épisodes. Regardez qui c’est !

©NetflixStranger Things 5 ​​: les créateurs confirment que le personnage ne reviendra pas dans l’ultime saison.

choses étranges a clôturé sa quatrième saison il y a quelques semaines avec la sortie du volume 2 sur le service de streaming Netflix, mais de nouveaux détails sur la production concernant son avenir sont connus. La série est revenue à sa diffusion après trois ans et a relancé le phénomène réalisé depuis sa première en 2016, les fans sont donc attentifs à chaque détail révélé, comme le personnage qui ne reviendra certainement pas.

La saison 4 a eu plusieurs moments emblématiques et tristes pour le fandom en même temps, car il y a eu des pertes douloureuses au sein de la fiction et les créateurs du programme en ont parlé, assurant que l’un d’entre eux ne reviendrait pas. Max elle a été l’une des victimes de Vecna ​​pour accomplir son plan de prise de contrôle de Hawkins, bien que l’on pense qu’elle pourrait revenir car elle est hospitalisée. Pour sa part, Eddie Munson Il est mort à l’intérieur de l’Upside Down et les fans demandent déjà son retour.

+Le personnage qui ne sera pas dans Stranger Things 5

« Il a été conçu dès le départ comme un personnage condamné »dit le frères duffer à propos d’eddie sur le podcast Heureux Triste Confus, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas vraiment confirmé s’il ne reviendrait pas. Au lieu de cela, ils ont précisé que Le docteur Martin Brenner, incarné à nouveau par Matthew Modine, ne sera certainement pas de retour pour l’ultime saison de choses étranges.

duffer mat mentionné que Martin Brenner est « vraiment mort » et n’a aucune chance de retour : « Cette fois c’est pour de vrai. C’est vraiment foutu ». Dans le premier volet, ce personnage avait été attaqué par le Démogorgon et nous ne savions rien de lui, jusqu’à ce qu’il revienne dans ce quatrième volet pour aider Eleven à récupérer ses pouvoirs, mais meurt lorsqu’il est attaqué par les forces armées en tentant de s’échapper. du nouveau laboratoire.

C’est l’une des rares révélations que les créateurs du programme ont fait savoir, après avoir confirmé que ils commenceront à écrire les scripts en août, après des vacances bien méritées. Quant à sa date de sortie, il n’y a rien d’officiel non plus, même si David Harbour a déclaré que le dernier tournage commencerait en 2023, puis la dernière saison en 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂