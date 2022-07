Stranger Things 5 ​​: les créateurs confirment ce qu’il adviendra de Max dans l’ultime saison

Netflix

Les frères Duffer ont de nouveau fait référence à Max, mais cette fois, ils ont laissé des détails sur ce qui arrivera à Max dans la dernière saison de Stranger Things. Regardez ce qu’ils ont dit !

©NetflixStranger Things 5 ​​: les créateurs confirment ce qu’il adviendra de Max dans l’ultime saison.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix après trois ans avec sa saison 4, divisée en deux tomes, composée au total de neuf épisodes complets. Tout au long de son développement, les fans ont vécu de grands moments et des scènes émouvantes, tout comme La mort de Max aux mains de Vecna afin qu’il puisse mener à bien son plan pour saisir Hawkins. Découvrez ce que sera l’avenir de la jeune femme dans l’émission selon les frères Duffer !

Dès le début du tome 1, le personnage incarné par Évier Sadie Il avait gagné plus de territoire en termes d’arc dramatique et au fil des chapitres, il aurait un poids significatif avec la prémisse centrale de ce quatrième opus. Après la mort de son frère Billy dans la bataille de Starcourt, elle a subi de multiples traumatismes qui ont fait d’elle une victime idéale pour le nouveau méchant, qui la tue finalement et fait passer l’Upside Down par les quatre portails vers la réalité.

+ Qu’adviendra-t-il de Max dans la saison 5 de Stranger Things ?

« Ce devait être Max. Parce qu’elle était ciblée et qu’elle ne s’était jamais débarrassée de cette malédiction. Elle mettait juste des patchs. Elle portait effectivement la musique de Kate Bush comme armure. C’était donc très tôt. C’était le plan qu’il avait allait retirer son armure et plus ou moins se sacrifier pour les soutenir et leur donner une chance de le tuer. »a dit duffer mat dans une interview avec Collider. Cependant, dans le programme, on voit que Max ne meurt pas complètement et reste dans le coma.qui a été qualifié de « miracle » par Luke. Peut-il revenir dans la saison 5 ?

Lors d’une récente conversation avec Variété, Ross Duffer Il a dit qu’ils pensaient tuer Max définitivement dans l’histoire « Pendant un moment, c’est ce qui allait se passer. Mais nous nous sommes retrouvés là-dessus… nous voulions nous retrouver avec un peu plus d’une question à la fin de la saison. ». D’un autre côté, en restant en vie, il est possible qu’il revienne, mais il a également précisé : « Il fait encore très sombre et si Max ira bien, nous ne savons pas vraiment. Nous voulions le laisser en l’air pour la saison cinq. ».

La bonne nouvelle pour les fans, c’est que le personnage sera vivant dans la saison 5, bien qu’on ignore encore en quoi il pourra être utile au groupe. Comme l’ont confirmé les frères Duffer, les scripts ne commenceront à être écrits qu’en août, ils profitent donc actuellement de leurs vacances. David Harbour a déclaré que le tournage est prévu pour l’année prochaine et nous verrons sûrement la dernière saison de choses étranges sur Netflix uniquement à la mi-2024.

