Stranger Things 5 ​​: l’affiche de l’ultime saison qui a rendu les fans fous et alimenté une théorie

Une nouvelle affiche de Stranger Things réalisée par des fans a été révélée, recueillant des milliers de likes, mais elle met également en lumière une possibilité de ce qui pourrait arriver dans la saison 5. Ne manquez pas ça !

©NetflixStranger Things 5 ​​: l’affiche de l’ultime saison qui a rendu les fans fous et alimenté une théorie.

le service de streaming Netflix a rouvert ses portes à choses étranges avec la première de sa quatrième saison, après trois ans sans diffusion en raison de circonstances différentes. Les fans ont déjà apprécié les neuf épisodes publiés, où ils ont trouvé des scènes vraiment épiques, des moments émotionnels et des pertes douloureuses. Alors que d’autres nouvelles de la partie finale 5 sont attendues, une affiche mystérieuse devenue virale qui pourrait anticiper ce que l’on verra à la fin de l’histoire.

Pour le moment, ce que nous savons de la saison finale, c’est ce que les créateurs de la fiction ont déclaré, le frères duffer. En premier lieu, ils ont déclaré que les scripts ne commenceraient à être écrits qu’en août et qu’ils savaient déjà quel serait le sort des personnages principaux. D’autre part, David Harbourinterprète de Jim Hopper, a annoncé dans une interview que le tournage des derniers chapitres aura lieu l’année prochaine et qu’il sortira sûrement mi-2024.

+ Le nouveau fan-poster de Stranger Things 5 ​​et sa nouvelle théorie

Les trois années sans spectacle sur la plateforme n’ont fait que multiplier les attentes du fandom, c’est pourquoi elles ont conduit à choses étranges être la deuxième série la plus regardée de l’histoire de l’entreprise. Comme nous l’avons mentionné, les scripts n’ont pas commencé et rien n’a été filmé, mais certains adeptes ont une idée de la façon dont cette histoire pourrait continuer et l’ont exprimé à travers une affiche qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et a ajouté des centaines de milliers de likes et retweets. . Regardez-le ici!

Il s’agit d’une image créée par un artiste hongrois connu sous le nom de « Les Sonny Five »qui dans son profil Instagram officiel indique qu’il a travaillé avec Netflix dans quelque moment. Le portrait montre Will Byer, qui à la fin de la quatrième saison est revenu pour ressentir des sensations et des liens avec Upside Down. Ici, il est vu avec la moitié de son visage voisine, qui n’a fait qu’alimenter une sombre théorie d’une partie des fans. De quoi s’agit-il?

Avec le retour de Sera à Hawkins, le jeune homme commence à saisir son cou, l’amenant à penser que quelque chose ne va pas avec lui une fois de plus. Une nouvelle théorie affirme que sera le protagoniste de la dernière saison de choses étranges et se connectera à Vecna, car le méchant tentera de revenir à sa forme humaine en utilisant Byers, avec qui il a des points de contact, comme les dessins du Mind Flayer. Dans une interview avec CollisionneurLes frères duffer Ils l’ont déjà précisé : « Ce qui a commencé avec Will finira avec Will ».

