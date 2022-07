Stranger Things 5 ​​: la théorie choc qui lie Vecna ​​à un personnage secondaire

Netflix

Une nouvelle théorie pour la fin de Stranger Things a été connue et, suite à quelques indices, elle pourrait faire sens entre Vecna ​​et un autre personnage de la série. Sachez de quoi il s’agit !

©NetflixStranger Things 5 ​​: la théorie choquante qui lie Vecna ​​à un personnage secondaire.

choses étranges a terminé sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix le 1er juillet, après la sortie du tome 2, mais nul doute que ses fans continuent de suivre de près chacun des détails de son avenir, puisque ce qui va arriver sera le dernier opus. En ce sens, ils faisaient écho à une nouvelle théorie vraiment intéressante et qui pourrait être l’une des prémisses des chapitres suivants.

Au cours de la partie 4 du programme créé par les frères Duffer, nous avons rencontré une nouvelle menace surnaturelle connue sous le nom de voisine, qui cache de multiples mystères derrière son identité et le plan à réaliser. Dans l’intrigue, il est révélé qu’il est Henri Creelll’expérience n ° 1 du Dr Martin Brenner au laboratoire Hawkins qui combat Eleven et avec ses forces ouvre le portail vers l’Upside Down.

+La nouvelle théorie sur Vecna ​​​​dans Stranger Things 5

Une caractéristique commune des groupes de fans est que plusieurs théories sont pensées, dont certaines se réalisent. Dans ce cas, l’utilisateur de TikTok @colt40tyfive a publié une courte vidéo parlant directement de Karinela mère de Mike et Nancy Wheeler, et a noté qu’elle pourrait être la sœur de Vecna. C’est vrai qu’on a vu mourir Alice Creel, mais on pense que cela ne s’est pas produit et que le personnage joué par Cara Buono a une plus grande importance.

L’une des raisons de penser à cette théorie est que dans les affiches promotionnelles des personnages principaux de l’intrigue inclus Karence qui était curieux en n’ayant pas trop participé aux livraisons précédentes et est toujours resté dans un rôle secondaire au sein des grandes actions du spectacle. En fait, Dmitri Antonov a eu bien plus de scènes qu’elle dans la saison 4 et il n’a même pas été annoncé de la même manière.

D’autre part, dans l’affiche mentionnée, il est observé ci-dessous Karine la silhouette de la maison creelle, donc cela peut avoir une sorte de sens, bien que ce mystère n’ait pas été résolu jusqu’à présent. De plus, les fans ont noté sa réaction à la fin de la saison quatre lorsque les cendres de l’Upside Down tombent sur Hawkins et son visage montrait un sentiment de plus grande inquiétude. Pour le moment, il s’agit encore d’une théorie, mais il pourrait être logique qu’elle soit d’une importance primordiale.

