Stranger Things 5 ​​: la décision drastique des frères Duffer pour la dernière saison

Les créateurs de Stranger Things ont parlé de la dernière saison de la série et ont précisé une situation qui pourrait ne pas plaire aux fans.

©NetflixStranger Things 5 ​​: la décision drastique des frères Duffer pour la dernière saison.

le service de streaming Netflix renoue en cette 2022 avec l’un des plus grands succès de son histoire avec la quatrième saison de choses étranges, une série qui revient après trois ans sans diffusion. Comme prévu, il a de nouveau fait fureur parmi les abonnés du monde entier et ils attendent actuellement son cinquième et dernier volet de chapitres, dont un détail pour rien de moins était connu concernant son intrigue.

Le récent lot d’épisodes, divisé en deux volumes, avait de multiples moments et scènes emblématiques pour le fandom, comme ceux mettant en vedette Max et pour Eddie Munson. Selon le frères dufferles scripts de la dernière saison commenceront à être écrits en août, mais il n’y a aucune information officielle sur sa date de première, au-delà de l’estimation de David Harbour pour la mi-2024.

+ Le changement qu’aura la saison 5 de Stranger Things

Depuis le deuxième opus, les créateurs du programme ont maintenu une caractéristique dans les versions suivantes et c’est l’incorporation de nouveaux visages au casting, comme cela s’est produit avec Sean Astin (Bob), Alec Urgoff (Alexei) et le récent Joseph Quinn ( Eddy). Cependant, dans l’après-spectacle du volume 2, ils ont précisé que Il n’y aura pas de nouveaux personnages dans la dernière saison de choses étranges.

duffer mat C’est lui qui a élevé la voix et dit : « On va arrêter. On ne va pas ajouter de nouveaux personnages dans la saison 5. Promis ». Comme nous le savons, l’histoire est revenue à Hawkins avec Upside Down publié par Vecna ​​​​et les personnages principaux qui ont commencé l’histoire en 2016 devront faire face à la situation pour essayer d’arrêter le méchant, maintenant avec Eleven récupéré avec tous ses pouvoirs et prêt à reprendre le contrôle.

Il est possible qu’une partie du fandom reçoive cette nouvelle de manière négative, mais cela semble être la meilleure décision étant donné que la série touchera à sa fin, il est donc logique que la bande d’amis soit celle qui prend les rênes de ce qui se passe. Concernant Vecna. D’autre part, Cancre Ils ont également mentionné que ce sera une cinquième et dernière saison plus courte que la quatrième et qu’il y aura un saut dans le temps.

