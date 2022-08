Stranger Things 5 ​​: ils confirment un gros changement que le season finale n’aura pas

Netflix

La production de la saison 5 de Stranger Things est déjà en cours et ses créateurs commencent à donner de nouveaux détails sur ce qui va se passer, comme un fait qu’on ne verra plus.

©NetflixStranger Things 5 ​​: Ils confirment un gros changement que la saison finale n’aura pas.

Après être revenu cette année avec sa quatrième saison, divisée en deux tomes, choses étranges se prépare pour son cinquième et dernier épisode sur le service de streaming Netflix. Ses créateurs ont déjà confirmé que la fin de la série se fera avec les épisodes suivants, donc les fans attendent toutes sortes de nouvelles. Ils ont récemment énoncé un aspect que nous ne verrons plus dans la suite du programme et qui pourrait être frustrant.

Le volume 2 est sorti le 1er juillet et quelques jours plus tard, les frères Duffer ont annoncé qu’ils étaient en vacances, mais août serait le mois pour commencer la production. En fin de compte, cela s’est passé ainsi et le processus d’écriture du scénario a déjà commencé, en espérant qu’il sera plus court que la saison 4 et qu’il ne sera pas allongé. D’autre part, David Harbour Il a mentionné que le tournage commencerait en 2023, pour une première à la mi-2024.

+ Ce que nous ne verrons pas dans Stranger Things 5

Lors du dernier épisode, les fans ont traversé de multiples émotions et ont été témoins de grands moments, comme voir Eddie jouer à Master of Puppets. Cependant, une autre scène emblématique s’est produite dans l’épisode 4, où Max est kidnappée par Vecna ​​et elle parvient à s’échapper en écoutant sa chanson préférée, ‘Courir en haut de cette colline’ par Kate Bush, qui était un record sur différentes plateformes musicales à travers le monde. En référence à cette partie de l’émission, les créateurs ont clairement fait part d’une demande des fans.

Lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodien, Matt Duffer a assuré qu’ils n’essaieraient pas d’avoir un autre moment comme celui de ‘Courir en haut de cette colline’ dans la saison 5, notamment en raison de la charge émotionnelle de la scène. Interrogé, il a répondu : « J’ai même vu des articles qui disaient ‘Quel est le prochain moment de Stranger Things de Kate Bush ? Il n’y en aura pas d’autre ! Si on essaie ça avec une autre chanson, ça va échouer. Ross, notre superviseur musical et moi avions une liste de chansons possibles que nous voulions. , et Running Up That Hill était tout pour eux ».

En ce sens, ce serait une erreur d’essayer de surmonter un moment déjà gravé dans la mémoire des fans, donc le refus de rechercher intentionnellement ce qui a généré la scène Kate Bush est une bonne décision. Cela dit, il ne fait aucun doute que la cinquième et dernière saison de choses étranges Il aura une charge émotionnelle qui pourrait être plus élevée pour être la fin de la série, bien qu’il soit correct de prendre des chemins différents.

