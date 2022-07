Stranger Things 5 ​​: Eddie Munson peut-il revenir dans l’ultime saison ?

Netflix

Eddie était l’un des personnages préférés des fans de Choses étranges, mais il meurt malheureusement dans la saison quatre. Y a-t-il une chance que ça revienne ?

©NetflixStranger Things 5 ​​: Eddie Munson peut-il revenir dans l’ultime saison ?

La quatrième saison de choses étranges Cela fait quelques semaines sur le service de streaming Netflix, mais son impact continue à ce jour avec les millions de fans qui continuent de partager leurs réflexions sur ce qu’ils ont vu. L’une des expressions les plus répandues est l’affection envers Eddie Munsonqui meurt dans le dernier chapitre, mais le public garde l’espoir qu’il puisse revenir. C’est possible?

Le personnage interprété par Joseph Quinn a commencé le numéro 4 de l’émission enveloppé dans le meurtre de Chrissy, ce qui en fait le premier ciblé par Hawkins en tant que meurtrier. À la suite de cela, il est contraint de s’échapper de la ville, mais la bande d’amis le trouve pour l’aider, car les chemins mènent à Upside Down. Enfin, il est révélé que Vecna ​​​​est à l’origine des crimes et, dans sa quête pour l’arrêter, le jeune homme meurt, sans avoir d’abord quitté une scène mythique dans laquelle il incarne le « Maître des marionnettes » de Metallica.

+ Eddie Munson reviendra-t-il dans Stranger Things ?

Eddy est devenu l’un des personnages préférés du fandom, donc neuf épisodes ne leur semblent pas suffisants, puisque Une pétition officielle a été faite via Change.org pour son retour et il y a déjà plus de 30 000 personnes qui ont signé son retour., justifiant que son renvoi du programme était injuste et qu’il devait obtenir son diplôme. votre interprète, Joseph Quinn, fait référence à cela dans une interview avec Collisionneur.

« Je ne sais pas comment ils feraient ça, mais oui, j’adorerais y retourner. Il parait que leur destin pourrait être sympa… ça parle de lui-même, je pense »il a déclaré. D’autre part, il a également déclaré: « Mais s’il y avait un monde où je pourrais être une sorte de mouche sur le mur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je suppose qu’ils ont suffisamment de personnages à gérer en ce moment, donc je pense qu’ils auraient peut-être obtenu ce qu’ils voulait. » ils avaient besoin d’Eddie, mais c’était un plaisir d’être ici, ne serait-ce que pour une saison. ».

Cette question n’est pas du tout étrangère à la production créée par les frères Duffer, puisque dans cette quatrième saison ils ont ramené des personnages comme le Docteur Martin Brenner et Jim Hopper, qui pour le public était mort, mais a de nouveau eu une participation importante. Pour cette raison, on pense que la mort de Eddie Munson n’est pas définitif et pourrait être de retour d’une manière ou d’une autre à la fin de choses étranges.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂