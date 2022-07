Stranger Things 5 ​​: David Harbour a dévoilé une possible date de sortie pour l’ultime saison

Netflix

[NOTA CON SPOILERS] L’interprète de Jim Hopper, David Harbour, s’est exprimé récemment et a donné des détails sur les délais qu’aurait la production pour la fin de Stranger Things. A voir quand il sera disponible !

©NetflixStranger Things 5: David Harbour a révélé une date de première possible pour la dernière saison.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix Il y a quelques jours avec la sortie du tome 2 de sa quatrième saison, où les fans ont vibré de moments de pure émotion et ont même pleuré de pertes douloureuses. Nous savons que la production aura un cinquième et dernier volet, dont on sait peu de choses, mais David Harbour Il vient d’anticiper les prochaines étapes et a divulgué une éventuelle date de sortie. Regardez quand ce serait !

L’émission présentait à nouveau plusieurs personnages dans son scénario et Jim Hopper Il était l’un de ceux qui ont dû se battre le plus pour obtenir ce qu’il désirait le plus. Après la bataille de Starcourt, tout le monde le croyait mort, mais il avait été kidnappé par les Russes et était retenu captif dans une prison. Après l’aide d’un agent de sécurité, appelé Dimitri, Joyce et Murray ils arrivent à l’établissement pour le sauver et retournent à Hawkins, où il retrouve sa fille, soulever.

Comme nous l’avons mentionné, certains problèmes de la prémisse principale de la dernière saison de l’émission sont inconnus, mais ce lundi, nous avons appris quelques détails grâce aux déclarations des frères. Matt et Ross Duffer. Dans une conversation avec Collisionneur Ils ont dit que les scripts commenceront à être écrits en août, ils savent déjà où vont les destins des personnages et que ce sera un épisode plus court que le quatrième. Mais il n’était pas le seul à donner des informations à ce sujet.

David Harbour je parle avec Magazine GQ sur son actualité et, bien sûr, la série n’était pas un sujet à éviter. Là, il a parlé de ses moments préférés : comme la mort héroïque d’Eddie ; La bataille mentale décisive d’Onze et de Vecna ; et voir un Hawkins brisé aspergé de flammes infernales : « Il y a comme d’énormes fissures qui traversent tout l’Indiana, on pourrait deviner. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans la saison cinq maintenant. », il a mentionné. Enfin, il a avancé ce que seraient les plans de production et une date de sortie ?

+Quand sort la saison 5 de Stranger Things ?

Interrogé sur la finale de la saison de choses étrangesla réponse de port il a été: « Je pense que nous commencerons le tournage l’année prochaine. Ils finissent de l’écrire cette année et ils doivent se préparer et tout, donc j’espère cette année. ». Il a également noté quand il pourrait arriver: « Je pense que c’est le plan. Donc, il serait probablement publié au milieu de 2024, sur la base de notre histoire ». De cette façon, les temps de la série s’étendent plus qu’on ne l’imaginait et les fans attendraient deux ans pour connaître la fin.

