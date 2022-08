Stranger Things 5 ​​: avec cette photo ils annoncent la production de la saison finale

in

Les frères Duffer sont revenus de leurs vacances et travaillent déjà sur les derniers chapitres de Stranger Things. Découvrez l’annonce officielle sur les réseaux !

choses étranges retourné après trois ans au service de streaming Netflix avec sa quatrième saison, divisée en deux volumes sortis les 27 mai et 1er juillet. Les neuf chapitres ont généré un nouveau phénomène dans le monde entier et les fans attendent le prochain épisode qui a déjà été confirmé comme le dernier de l’histoire. Ce mardi ils ont enfin annoncé le début de leur production.

Le tome 1 faisait revenir les personnages principaux de la série, cette fois séparés après la bataille de Starcourt. Cependant, une nouvelle menace surnaturelle appelée voisine commence à causer divers décès à Hawkins et met la bande d’amis en alerte. Dans le tome 2, le méchant met à exécution son plan pour amener l’Upside Down à la réalité, après avoir exécuté la mort de Maxétant un coup dur pour le fandom.

+ Annonce de la production de Stranger Things 5

Quelques jours seulement après la sortie du tome 2, les créateurs de la série, Matt et Ross DufferIls ont parlé aux médias Collisionneur et ils ont laissé tomber quelques détails intéressants au milieu de leurs vacances. L’un des frères est celui qui a confirmé à ce moment-là qu’ils reprendraient le travail au huitième mois de l’année : « Alors nous reviendrons. Je sais que la chambre de l’écrivain va commencer cette première semaine d’août. ». Dit et fait, la production est déjà en cours !

Le récit officiel des écrivains de choses étranges @strangerwriters a posté une photo d’un tableau blanc vierge, avec uniquement le logo et la légende de la saison 5 : « 1er jour ». Le reflet de l’image révèle deux figures et ce n’est ni plus ni moins que le Frères Duffer, qui ce mardi a commencé à écrire les scripts des derniers épisodes qui clôtureront la série.

Précédemment, Ross Duffer avait expliqué qu’ils connaissaient déjà la fin de la série et où se dirigeaient les personnages : « Nous voulons leur donner [a los personajes] leurs moments et beaucoup d’entre eux ont évolué au cours de ces quatre saisons, donc ça va être cinq saisons pour eux. ». D’autre part, ils ont confirmé qu’ils pointaient vers la dernière saison de choses étranges ont 8 épisodes d’une heure chacun. Date de sortie? On pense qu’il sera prêt pour mi 2024.

