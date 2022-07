Stranger Things 4 Vol 2 a plus de 100 millions d’heures regardées la première semaine

Attention : cet article peut contenir des spoilers pour la saison 4 de Stranger Things.

Avec une autonomie de près de quatre heures, Choses étranges 4 Vol. 2 est arrivé le 1er juillet pour mener à bien l’avant-dernière saison de l’émission. De nouveaux chiffres ont maintenant montré que durant la semaine du 4 juillet, Choses étranges 4 a attiré 188,2 millions d’heures de visionnage, dont 117 millions pour les deux derniers épisodes. Après avoir attendu longtemps le retour de la série, la nouvelle saison n’a pas déçu et a apporté à Netflix certains de ses plus grands nombres de téléspectateurs. Le décompte de la saison 4 s’élevant désormais à 1,27 milliard d’heures visionnées sur les neuf épisodes au cours des 28 premiers jours, les chiffres sont de bon augure pour la prochaine saison finale de la série, qui devrait arriver dans les deux prochaines années.

Choses étranges 4 est devenue l’émission en anglais la plus regardée jamais diffusée sur Netflix, et ne se trouve derrière que Jeu de calmar dans le tableau général. Bien sûr, comme il s’agit de la quatrième saison de l’émission, il y a eu un regain d’intérêt pour les saisons précédentes de Choses étrangesqui ont tous sauté dans le Top 10 des émissions les plus regardées de Netflix après l’arrivée de Choses étranges 4 Vol. 1 fin mai.

Alors qu’il est peu probable que Choses étranges réussira à atteindre les mêmes sommets que Jeu de calmar, il est à peu près intouchable en ce qui concerne la concurrence en dessous. En ce qui concerne la cinquième saison, les Duffer Brothers sont actuellement prêts à commencer à travailler sur les scénarios en vue d’un tournage l’année prochaine. Si tout se passe comme prévu, la prochaine saison pourrait être prête à se dérouler tard en 2024, mais comme les Duffers ont laissé entendre qu’ils ne se précipiteront pas pour sortir les derniers épisodes le plus rapidement possible, il pourrait être 2025 avant de voir réellement comment le Choses étranges l’histoire se termine.

Une Choses étranges 4 La mort a vu des fans demander leur retour

Le final de Choses étranges n’est pas venu avec une grande quantité de morts pour le personnage principal, mais un tour héroïque du nouveau venu de la série Eddie Munson, joué par Joseph Quinn, a vu le favori des fans faire le sacrifice ultime pour aider à vaincre Vecna ​​et sauver Dustin et le reste de le gang. Cependant, les fans ont été tellement bouleversés par la perte de D&D, qui aimait le heavy metal, jouant Eddie, qu’ils ont lancé une pétition pour le récupérer.

Il y a actuellement plus de 45 000 signatures ajoutées à la pétition, qui exige qu’Eddie soit ramené dans la série lors de la dernière saison, et pas seulement de manière flashback / camée. La pétition se lit comme suit : « C’est une pétition que j’ai commencé à ramener le favori des fans, Eddie Munson. Les frères Duffer l’ont injustement tué ainsi que de nombreux autres fans et je pense qu’il mérite d’être ramené et pas seulement comme un flashback, veuillez signer cette pétition pour sensibiliser le public. »

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de dire ce que les frères Duffer ont prévu pour la finale de la série, Quinn lui-même a clairement indiqué qu’il serait plus que prêt à revenir en tant qu’Eddie d’une manière ou d’une autre, et a précédemment commenté que « tout est possible » dans le monde de Choses étranges. Cependant, avec certaines théories suggérant qu’Eddie pourrait revenir en tant que méchant la saison prochaine, les fans devront peut-être faire attention à ce qu’ils souhaitent.