Stranger Things 4 : voici comment les réseaux sociaux des nouveaux acteurs ont explosé avec des milliers de followers

La nouvelle saison de Stranger Things est un succès pour Netflix, mais aussi pour certains ajouts au casting qui ont généré des milliers de followers sur les réseaux sociaux.

©NetflixStranger Things 4 : c’est ainsi que les réseaux sociaux des nouveaux acteurs ont explosé avec des milliers de followers.

fans de choses étranges profitez du retour de la série sur le service de streaming Netflix après trois ans, avec un tome 1 de sa quatrième saison qui semble avoir répondu aux attentes. Comme annoncé précédemment, dans les nouveaux épisodes, nous retrouvons des personnages qui sont incorporés et certains d’entre eux ont déjà marqué le fandom, donc les réseaux sociaux des acteurs sont également un succès.

Une tendance qui a tendance à être quotidienne pour les multiples contenus de la plateforme est qu’il y a des acteurs qui sont inconnus de la plupart, mais les voir à l’écran génère une sorte de lien et la chose la plus proche est de suivre chacune de leurs étapes à travers la virtualité . Cet aspect vient également d’arriver au programme créé par les frères Duffer et Nous allons nous concentrer sur quatre exemples grâce aux données SocialBlade de leurs profils Instagram.

+ Les nouveaux acteurs de Stranger Things font fureur sur les réseaux

4- Tom Wlaschiha

L’acteur qui donne vie à Dmitri Antonov avait déjà une certaine popularité pour avoir fait partie de jeu des trônes, mais même avant la première, il avait perdu 210 abonnés. Tout a changé après le 27 mai, où ajouté plus de 150 000 utilisateurs en quelques jours seulementétant une reconnaissance pour son personnage essayant d’aider Jim Hopper en prison.

3- Grâce Van Dien

Elle joue Chrissy, une pom-pom girl en chef du lycée Hawkins et la fille la plus populaire de l’école qui cache un sombre secret. Son personnage a un grand impact lors du premier épisode et déclenche de grandes tragédies dans la ville, il était donc un gros tirage. En moins d’une semaine, il est passé de 418 000 abonnés à 706 000.

2-Jamie Campbell Bower

Cet acteur incarne Peter Ballard, un homme aimant qui travaille comme brancardier dans un hôpital psychiatrique, mais au fil des chapitres il devient de plus en plus important dans l’intrigue. Sa dernière révélation et interaction avec Eleven ont été des circonstances intéressantes pour les téléspectateurs, qui l’ont amené à avoir plus de 300 000 abonnés à partir de samedi.

1-Joseph Quinn

Cet acteur qui incarne Eddie Munson, directeur du Hawkins High School Dungeons & Dragons Club, a eu le plus d’impact sur les fans. Quelque chose d’étrange se passe avec lui et c’est que jusqu’au 9 mai, il n’avait pas de compte Instagram officiel, alors il a décidé d’ouvrir un profil pour Choses étranges 4. Le résultat? Il compte déjà plus de 750 000 abonnés en moins d’un mois.

