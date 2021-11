Stranger Things 4: Une nouvelle bande-annonce révèle la date de lancement, le titre de l’épisode et de nouveaux détails sur l’histoire

Netflix a une nouvelle bande-annonce pour la série mystère à succès Choses étranges 4 publié, qui jette un coup d’œil à l’intrigue et au destin d’Eleven, alias Jane, dans sa nouvelle maison californienne. Netflix dévoile les détails en même temps Titre des 9 épisodes l’arrivée 4ème saison plus une note sur les spécificités Date de début à l’été 2022.

Quand Stranger Things 4 sera-t-il lancé sur Netflix ? Les nouveaux épisodes de la série mystère sont pour Été 2022 annoncé. Nous sommes donc désormais autorisés à trois ans après la dernière saison j’attends enfin avec impatience les nouveaux épisodes de Hawkins. Une date de début précise sera soumise ultérieurement.

La bande-annonce révèle de nouveaux détails sur l’histoire avec onze et plus

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce qui révèle pour la première fois plus sur le destin d’Eleven, qui est connu pour s’éloigner de Hawinks avec Joyce Byers et ses fils Will et Jonathan à la fin de la troisième saison après la disparition mystérieuse du shérif Hoppers (David Harbor). . Alors que les bandes-annonces précédentes ont déjà révélé que Hopper n’est en aucun cas mort, mais qu’il a été capturé par les Russes et fait face à son destin inconnu quelque part dans une prison russe, la nouvelle bande-annonce jette enfin un coup d’œil au personnage principal Eleven.

Sous le nouveau nom Jane Byers essaie Eleven Trouver son chemin en Californie, sa nouvelle maison d’adoption, tout en écrivant une lettre à son ami Mike. Dans ce document, elle lui cache qu’elle n’est en aucun cas heureuse et qu’elle est également victime d’intimidation dans le nouveau lycée.

Comme nous le savons, elle a perdu ses pouvoirs spéciaux pour la dernière fois dans la lutte contre le Demogorgon d’Upside Down. Mais cela ne devrait pas être un état final, car de nouvelles calamités se préparent déjà sur Hawkins. Parce que le reste de la clique avec Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve et Nancy vit entre-temps sa propre aventure d’horreur dans une maison hantée et y vient probablement. Origine de l’envers en bonne voie.

Les titres des épisodes de la saison 4 dévoilés :

Netflix a enfin le béton Titres des épisodes des 9 épisodes de la saison 4 trahir. On peut en dire beaucoup sur la histoire future lire: Qu’est-ce que c’est avec Projet Nina sur vous-même et que Massacre du laboratoire Hawinks laisse place à de nouvelles prémonitions sombres À l’envers conclure. Également annoncé précédemment par l’acteur de Dustin Gaten Matarazzo nouveau Hellfire Club à Hawkins est dans. Plus que le titre n’a pas encore été révélé.

La liste des épisodes de la saison 4 de Stranger Things :

Épisode 1 : Le club des flammes infernales

Épisode 2 : La malédiction de Vecna

Épisode 3 : Le monstre et le super-héros

Épisode 4: Cher Billy

Épisode 5 : Le projet « Nina »

Épisode 6 : Immersion

Épisode 7 : Le massacre de Hawkins Lab

Épisode 8 : Papa

Épisode 9: Piggyback

Nouveaux ajouts à Hawkins et à l’avenir de Stranger Things

Les créateurs de la série Matt et Ross Duffer et le producteur Shawn Levy ont promis aux fans à l’avance que la quatrième saison montrera davantage le destin du shérif Hopper. Dans le même temps, le casting obtient avec 4 nouveaux ajouts Croissance : Cela inclut également l’étoile « Anne avec un E » Amybeth McNulty dans le rôle de Vickiequi rejoindra la clique assermentée.

« Stranger Things 4 » ne signifie pas la fin de la série mystère populaire, a récemment confirmé les créateurs de la série et mis en place avec Netflix une 5ème saison en perspective. Reste à savoir si ce sera la dernière saison. Nous allons vous amener 45secondes.fr bien sûr se tenir au courant.

Les fans peuvent maintenant s’attendre à un propre magasin Stranger Things heureux que de nombreux articles de fans bien connus de la série à succès contient. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cette vidéo :