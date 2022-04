Stranger Things 4 : Une nouvelle bande-annonce avec un sombre message est arrivée ! Un énorme désastre s’annonce pour Hawkins

Les fans de la série à succès Netflix ont dû attendre trois longues années StrangerThings en attente de ravitaillement, mais le moment est venu : saison 4 de la célèbre série mystère sera lancée sur le service de streaming dans quelques semaines. Netflix garde les fans avec le maintenant Annonce d’une nouvelle bande-annonce en souffle. L’anticipation est alimentée par une anticipation plutôt bizarre vidéo du compte à rebours dans le flux en direct : avec des images sombres et bizarres, une guerre massive est annoncée, ce qui place à nouveau Hawkins au centre de Upside Down – entre autres scènes.

Quand est-ce que Stranger Things 4 sera lancé sur Netflix ?

Les nouveaux épisodes de la série mystère sont pour le 27 mai 2022 annoncé – environ trois ans après la dernière saison. la 4e saison volonté avec 9 épisodes mais divisé en deux moitiés. Du 2ème partie de saison 4 sortira quatre semaines plus tard 1 juillet 2022.

Détails de la première histoire : voici comment la saison 4 se poursuit avec Eleven

Netflix a maintenant révélé les premiers détails de l’histoire, qui en révèlent plus sur le sort d’Eleven pour la première fois. À la fin de la saison 3, suite à la disparition mystérieuse du shérif Hopper (David Harbour), la jeune héroïne de l’histoire est connue pour s’être éloignée des Hawks avec Joyce Byers et leurs fils Will et Jonathan.

Que se passe-t-il dans Stranger Things : Saison 4 ? Sous le nouveau nom Jane Byers essaie Onze naviguant dans sa nouvelle maison d’adoption en Californie tout en écrivant une lettre à son petit ami Mike. Elle y cache qu’elle n’est en aucun cas heureuse et qu’elle est également victime d’intimidation au nouveau lycée.

Pendant ce temps, à Hawinks, le reste de la clique avec Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve et Nancy un nouveau, sombre aventure dans une vieille maison hantée et viens bien à ça Origine de l’envers en piste. En attendant, il s’avère que Shérif Hopper n’est nullement mort, mais capturé par les Russes a été enlevé et attend son sort inconnu quelque part dans une prison russe. L’action se déroule donc dans quatre décors à la fois, comme l’illustre de manière impressionnante l’affiche qui vient d’être publiée.

Les titres des épisodes de la saison 4 dévoilés

Netflix a maintenant les titres spécifiques de tout le monde 9 épisodes l’arrivée 4e saison divulgué. On peut en tirer beaucoup de choses sur l’histoire future:

Épisode 1 : Le Hellfire Club

Épisode 2 : La malédiction de Vecna

Épisode 3 : Le monstre et la super-héroïne

Épisode 4: Cher Billy

Épisode 5 : Le projet « Nina »

Épisode 6 : Plongez

Épisode 7: Le massacre du laboratoire Hawkins

Épisode 8: Papa

Épisode 9: Le ferroutage

Stranger Things 5 ​​annonce la fin de la série

La saison 4 est loin de la fin de la populaire série mystère Stranger Things. Comme les deux créateurs de la série l’ont maintenant confirmé, ce sera en fait un 5e saison donne ça 2023 sur Netflix apparaît. Donc, les fabricants veulent la série principale en conclusion apporter.

Bien que la fin de la série soit désormais officiellement confirmée, le succès de « Stranger Things » devrait se poursuivre sur Netflix.

En conséquence, les fabricants et le service de streaming premiers spin off de la série a très bien frappé. Les plans concrets n’ont pas encore été dévoilés. Nous vous tiendrons bien sûr au courant sur 45secondes.fr.