Stranger Things 4, tome 2 : Vecna ​​menace Hawkins

Netflix

Une nouvelle avance de Choses étranges 4, tome 2 Cela rappelle aux fans de l’émission la menace que le méchant Vecna ​​​​fait peser sur Hawkins. La terreur!

©IMDBvoisine

Le premier tome de Choses étranges 4 terminé avec de grandes révélations comme ça voisinecet être défiguré avec des tentacules sur le dos qui tuait des gens à Hawkins depuis le Monde à l’envers est en fait Henry Creel, le fils de Victor Creel, qui deviendra plus tard le premier enfant sur lequel le Dr Martin Brenner expérimente.

Dans ce contexte, désormais sous le nom de Pierre Ballardune jeune assistante dans le laboratoire où elle était enfermée Onzece personnage gagne la confiance du talentueux CE pour retirer une micropuce qui a annulé les pouvoirs du méchant. Libéré de sa prison, il commence à tuer tout le monde dans le laboratoire jusqu’à ce qu’il ait une confrontation brutale avec Onze qui se termine par Ballard exilé dans le Monde à l’envers.

Une percée troublante

À présent voisine tue des gens de Hawkins et chaque crime qu’il commet laisse un portail ouvert au Monde à l’envers. Les enjeux deviennent de plus en plus élevés et c’est pour cela que la nouvelle bande-annonce Choses étranges 4 où le méchant en question lui rappelle Onze qu’elle est responsable de sa libération et qu’il n’y a pas de retour en arrière. Craindre!

Les garçons Hawkins devront être préparés à de nouveaux défis et auront sûrement besoin de l’aide de Onze qu’il est avec le docteur Brenner en train d’essayer de réveiller ses pouvoirs… mais, cela suffira-t-il avec les efforts de ces personnages ? La bande-annonce montre également Jim Hopper et Murray démêler les mystères autour de ce qui semble être une situation de non-retour.

La maison de Victor Creel pourrait être l’une des clés de l’arrestation voisineaprès tout, les victimes de ce méchant semblent avoir un lien avec cet endroit car chacune d’elles a vu l’horloge murale qui orne l’une des pièces de cette résidence, qui a une histoire si sombre, puisque c’est là que le jeune Henry s’est développé ses capacités et toute sa méchanceté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂