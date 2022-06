Stranger Things 4 remet le hit des années 80 de Kate Bush dans les charts

Soudain de nouveau au sommet des palmarès des succès de la musique actuelle après 37 ans ? Cela crée (seulement) le hit de la série StrangerThings avec la 4e saison en cours. Déjà dans les épisodes précédents, la base de fans a pu faire connaissance avec de nombreux Tubes des années 1980 heureux d’être la scène de la série mystère acclamée Netflix.

Dans la nouvelle saison, après une bien trop longue pause de trois ans, les événements prennent un tournant à l’envers continue à Hawkins, une chanson très spéciale bénéficie d’une nouvelle attention : Courir sur cette colline par Kate Bush se joue directement dans le premier épisode de la saison 4 lorsque Max (Sadie Sink) marche dans les couloirs du lycée avec le Walkman et on a l’impression que le temps s’est arrêté.

La chanson deviendra encore plus importante au fur et à mesure que la série progresse… comme le montre l’extrait de scène suivant avec Max – oui Attention, attention spoilers puissants !

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Running Up That Hill de Kate Bush en tête des charts

La chanson, entendue en 1985, est l’un des titres les plus importants du chanteur Kate Bush, qui a sorti son nouvel album Hounds of Love plus tôt cette année. Avant même la série, le titre compte Courir sur cette colline (Un accord avec Dieu) à leur tubes les plus connus et était déjà dans les meilleurs classements à l’époque. La chanson devait devenir un tube olympique à Londres il y a dix ans.

Maintenant, après 37 ans, le hit culte a attiré une nouvelle attention et a pris d’assaut le public après la première des nouveaux épisodes de la série Netflix à succès « Stranger Things ». En tête des charts internationaux et est avec le plateformes de streaming musical comme iTunes ou Spotify actuellement avec millions de vues le titre le plus populaire.

C’était déjà avant Bande originale de Stranger Things un succès, le nouvel album de la saison 4 ne fait pas exception. Au 1er juillet apparaît la plaque et contient plus de succès musicaux des années 1980 Des années comme « You Spin Me Round » de Dead Or Alive ou « Pass The Dutchie » de Musical Youth.

En attendant l’arrivée de la bande originale, vous pouvez la réécouter ici Chanson originale de Kate Bush Ecoutez:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Les bons réactions des fans Nous ne voulons pas vous cacher la chanson de la série à succès :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter