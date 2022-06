Stranger Things 4 : Qui est Vecna ​​?

Le récemment à Netflix 4ème saison qui vient de commencer StrangerThings ravit la grande base de fans de la série mystère avec des histoires sombres et effrayantes directement liées aux saisons précédentes.

En vue de la fin prochaine de la cinquième saison, la lutte des jeunes héros, en particulier Eleven (Millie Bobby Brown), atteint son paroxysme avec le Monstres à l’envers massif à.

Alors que dans les saisons précédentes, le sans visage Démogorgon causé la peur et la terreur à Hawkins, mais il est responsable de l’enlèvement de Will Byers et de la mort de Barb, les jeunes héros doivent contre autres monstres et créatures bataille. Le principal adversaire et Le méchant de la saison 4 est Vecna ​​! Mais qui est Vecna ​​​​en fait?

Le nouveau grand méchant Vecna ​​​​dans « Stranger Things » est joué par le Acteur Jamie Campbell Bower dépeint en dernier dans la finale de Harry Potter The Deathly Hallows comme le jeune Gellert Grindelwald était à voir. Il est également connu sous le nom de Vampire Caïuschef des Volturi, dans le la saga Twilight – l’acteur et chanteur britannique s’est déjà décidé pour le rôle d’antagoniste !

Vecna ​​​​dans Donjons & Dragons et Stranger Things

Tout d’abord, Vecna ​​​​est un personnage fictif du jeu de rôle fantastique Donjons & Dragons et est l’un des plus grands méchants. Comme pour le Demogorgon, les héros de « Stranger Things » ont pour habitude de nommer leurs adversaires après le match, car ils sont de grands fans du jeu D&D, dont Vecna.

Vecna ​​​​dans Donjons & Dragons © Wizards of the Coast

Vecna ​​​​était un magicien puissantle le magie noire recherché et progressivement fusionné en un seul créature immortelle transformé, un lumière. Vecna ​​​​a été promu par ses partisans déité et est l’un des plus grands adversaires dans l’univers D&D. Trahi par ses sujets les plus proches, qui l’ont tué avec une épée, il vit comme un mort-vivant. il est parti deux artefacts magiques – le sien main et être oeil gauchequi sont imprégnés d’une puissante magie noire.

Vecna ​​​​a fait sa première apparition dans Eldritch Wizardry (1976), la troisième édition de Donjons et Dragons. Dans la série Netflix, cependant, les fans de D&D à Hawkins sont plus susceptibles de se référer à la version actuelle de 1986.

Dans la série à succès Vécna pas un monstre normal, plutôt la créature terriblement défigurée était autrefois un humain lui-même : Henri Creel – aussi comme Numéro un 001 connu – comme Eleven l’avait déjà dans son enfance pouvoirs télékinétiques développé et appartenait au centre de recherche expérimentale du peu scrupuleux Dr. Brûleur (papa). Contrairement à Eleven, Henry/One ressentait un haine de l’humanitéqui, selon lui, détruirait l’ordre naturel du monde.

Il a donc décidé très jeune avec le anéantissement du peupleà commencer par sa propre famille en Maison Creel.

Quand il à prototypes du Dr. Brenner, ses incroyables pouvoirs ont servi de base à d’autres expériences. Alors étaient environ Les pouvoirs d’Henri utilisant son ADN à plusieurs plus d’enfants transmis, cela comprend également Onze. Henry lui-même a été pucé, ce qui a inhibé ses pouvoirs, forçant Henry/One à se soumettre.

Vecna ​​dans Stranger Things 4 © Netflix

Des années plus tard, il a réussi à s’échapper du centre de recherche en manipulant les pouvoirs du jeune Onze de manière ciblée. Après avoir pu casser la puce grâce à elle, a commencé Un massacre dans Hawkins Laboratoire aux autres enfants de test et au personnel.

Only Eleven utilise ses pouvoirs contre One pour l’arrêter et le bannit accidentellement dans une sombre dimension parallèle : à l’envers. Ici développé Henry/One à la monstrueuse Vecna dans le but de mener à bien son plan initial de destruction de l’humanité.

Vous pouvez voir comment Eleven et ses compagnons d’armes parviennent à tenir tête à Vecna ​​​​et à contrecarrer ses plans sinistres Finale de la saison 4 avec la partie 2 le 1er juillet 2022 chez le fournisseur de streaming.